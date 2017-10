Ondanks sancties kopen Russische staatsbedrijven nog altijd Microsoft-software

Apps & Software

De Amerikaanse overheid onderneemt momenteel allerlei stappen om het gebruik van software van het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky terug te dringen. Tegelijk heeft het Amerikaanse bedrijven verboden nog te handelen met bepaalde Russische overheden en bedrijven die te maken hebben met de bezetting van de Krim. Desondanks weten de Russische ondernemingen nog altijd Microsoft-software te kopen.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van officiële documenten van de Russische overheid. Sinds de Russen in 2014 de Krim van Oekraïne annexeerden, is het voor Amerikaanse bedrijven verboden om samen te werken met bepaalde Russische overheden. Maar gebruikers van de software vinden daar eenvoudig een weg omheen, blijkt wel uit de documenten.

Geen kwade wil Microsoft

De producten worden telkens via derde partijen verkocht, en komen daarna terecht bij de mensen die de software willen gebruiken. De partijen maken dan ook handig gebruik van een kwetsbaarheid in het systeem van de technologiereus. Volgens Reuters is er geen enkele indicatie dat Microsoft bewust de Amerikaanse regels overtreedt. Dat onderstreept het bedrijf ook in een statement.

“Microsoft is eraan toegewijd te voldoen aan de wettelijke vereisten en we hebben de afgelopen weken naar de zaak gekeken,” aldus een woordvoerder van Microsoft. Ook vertelde de woordvoerder dat het bedrijf “sterke maatregelen [heeft] genomen om te voorkomen dat verboden klanten onze producten en diensten kunnen gebruiken.”

Toch ontdekte Reuters dat staatsbedrijven in Rusland en in de Krim meer dan 5.000 Microsoft-producten gebruiken. De waarde daarvan is zo’n 1,03 miljoen dollar; dat is niet heel veel, maar de software is wel cruciaal voor de organisaties om te kunnen draaien. Daar de privébedrijven niet geregistreerd staan, kan het probleem uiteindelijk nog veel groter zijn.

Verboden

De Amerikaanse overheid legde in 2014 een reeks sancties op aan Rusland. Allereerst is het aan Amerikaanse entiteiten verboden om goederen, diensten of technologie aan de Krim te leveren. Op de tweede plek is het Amerikaanse bedrijven verboden om te handelen met bedrijven of individuen op een speciaal door Washington opgestelde lijst. Het gaat om mensen met een link met de Russische overheid en zijn activiteiten in Oekraïne.