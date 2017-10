Dell Technologies richt IoT-divisie op en investeert er 1 miljard dollar in

Business

Dell Technologies heeft vandaag zijn Internet of Things-strategie (IoT) gepresenteerd. Het bedrijf kondigde in het kader daarvan een nieuwe divisie aan, die zich specialiseert in IoT-oplossingen, met deels nieuwe, ondersteunende producten, een bijbehorend partnerprogramma en diverse nieuwe consumptiemodellen. Dat meldt Dell Technologies vandaag tijdens het IQT-evenement in New York.

Michael Dell, CEO van het bedrijf, denkt dat IoT de manier waarop we leven gaat veranderen, maar ook hoe de wereld werkt en hoe bedrijven draaiende gehouden worden. Om die reden investeert zijn bedrijf maar liefst 1 miljard dollar in IoT-oplossingen. Dell denkt op die manier goed in te kunnen spelen op de veranderende markt.

Decentraal model

Er ontstaat volgens Dell op dit moment een nieuw decentraal computing-model, terwijl veel organisaties pas net gestart zijn met hun digitale transformatie. De afgelopen 15 jaar was cloud computing sterk in opmars. De cloud staat voor velen voor een sterk gecentraliseerd model voor het leveren van IT-diensten. Maar in een tijdperk waarin elk soort apparaat intelligent wordt, van telefoon tot auto en van gloeilamp en thermostaat tot hartmonitor, is er steeds meer gedistribueerde, real time-verwerking van informatie nodig.

Deze apparaten kunnen simpelweg niet wachten op een antwoord van een gecentraliseerde cloud-infrastructuur dat misschien wel seconden op zich laat wachten. Dell ziet dan ook steeds meer vraag naar één partij die hen helpt bij de complexe implementatie van IoT binnen hun organisatie. Het bedrijf focust daarvoor op geïntegreerde oplossingen en bouwt voort op samengestelde partnerships.

Nieuwe IoT-divisie

“Onze nieuwe IoT-divisie zal organisatiebreed bij al onze onderdelen worden ingezet om tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten en om hen. Zo helpen we klanten, samen met ons partner-ecosysteem, IoT optimaal in te zetten,” vertelt Ray O’Farrel, general manager van de IoT-divisie bij Dell Technologies en EVP & CTO bij VMWare.

De 1 miljard dollar die Dell de komende drie jaar investeert in nieuwe IoT-producten, oplossingen, labs, partnerprogramma’s en bijbehorend ecosysteem, moet tot een reeks innovaties leiden. Zo steekt het bedrijf geld in technologieën die het makkelijker moeten maken om IoT-cases uit te rollen en te implementeren.

De nieuwe divisie van Dell is er vooral op gericht de IoT-voetafdruk te vergroten via een sterk partnerecosysteem. Daaraan nemen al 90 partners samen, waaronder Intel, Microsoft, SAP en startups als Action Point en Zingbox.

Open en gestandaardiseerd

Tot slot investeert Dell ook nog in verbeterde openheid en standaardisatie van IoT door deel te nemen aan initiatieven als EdgeX Foundry, het Industrial Internet Consortium (IIC) en het OpenFog Consortium. EdgeX Foundry is gebouwd op Dell-broncodes en is een leveranciersneutraal, open source-project dat bouwt aan een algemeen, interoperabel kader voor een IoT edge computing-ecosysteem. Ondertussen zijn er zestig organisaties lid en heeft het bedrijf de ‘Barcelona’ code uitgebracht.