ThingWorx Studio gaat ARKit en ARCore ondersteunen

Apps & Software

PTC kondigt in een persbericht aan dat zijn ThingWorx Studio Augmented Reality (AR)-technologie geüpdatet zal worden met Vuforia 7 software. Hierdoor moet het niet alleen beter mogelijk zijn om digitale content op dagelijkse objecten en oppervlaktes te plaatsen, maar komt er ook ondersteuning bij voor Apple’s ARKit en Google’s ARCore.

Door Vuforia 7 toe te voegen zal ThingWorx Studio, een AR-omgeving waarmee industriële stakeholders snel schaalbare AR-ervaringen kunnen ontwikkelen en delen zonder code te schrijven, gebruikmaken van Vuforia Ground Plane. Met deze technologie kan digitale content op de grond of tafel geplaatst worden. Ground Plane maakt gebruik van ARKit en ARCore dankzij iets wat Vuforia Fusion heet.

Gebruikers moeten door deze optie een robuuste en betrouwbare AR-ervaring kunnen creëren die toepasbaar is op veel industriële omgevingen. PTC noemt Ground Plane daarbij een exceptionele oplossing voor industriële gebruikerstoepassingen waarbij geen fysiek product zoals een visualisatietool voor sales en marketing benodigd is.

Bedrijven moeten dankzij de oplossing tijd besparen, kosten reduceren en niet verwikkeld raken in complexiteit. Ook schaalbaarheid voor de onderneming is een belangrijk voordeel dat PTC wil bieden. In het bericht geeft het bedrijf aan overtuigd te zijn een positie in te nemen voor de ontwikkeling van content die nodig is om ARKit en ARCore te leveren.

Plan en beschikbaarheid

In aanvulling op het nieuws laat PTC weten dat ThingWorx Studio en ThingWorx View spoedig mogelijkheden zullen ondersteunen voor aanwezigheid op afstand. Zo wil het bedrijf meer efficiëntie creëren voor een variëteit aan missie-kritieke industriële gebruikstoepassingen. Dit zal resulteren in een ervaring die mogelijk gemaakt wordt door de Vuforia Chalk-applicatie. De uitrol hiervan staat later dit jaar gepland.

Industriële ondernemingen krijgen een preview voor Model Targets en ARKit-ondertseuning binnen ThingWorx Studio en ThingWorx View aangeboden. Dat is een eerste stap naar een bredere beschikbaarheid voor apparaten en besturingssystemen.