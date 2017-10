Microsoft ontkent verhalen over stopzetten Surface-productlijn

Business

Kortgeleden was er het gerucht dat Microsoft zou stoppen met de Surface-producten. Tegen 2019 zou het bedrijf er de stekker uit trekken, omdat de ontwikkeling te duur is en de marges die gehaald worden erg klein zijn. Maar volgens Panos Panay, baas van de hardwaredivisie van Microsoft, is niets minder waar.

Diverse experts uit de hardwarewereld, waaronder Canalys CEO Steve Brazier, stelden dat Microsoft snel klaar zou zijn met de markt. Het aandeel van het bedrijf is erg klein, en de omzet uit Surface-producten daalde afgelopen kwartaal met 2 procent. Nu stelt Panay dus dat dit niet klopt.

Tabloid-gerucht

In een interview met de site Business Insider vertelde Panay dat het idee dat de Surface-producten geschrapt zouden worden, “zich erg ver van de waarheid bevindt”. Vervolgens diskwalificeerde hij de verhalen als “het tabloid-gerucht van de week”. Microsoft bevindt zich volgens hem niet alleen om producten te verkopen.

Volgens Panay hebben de Surface-apparaten namelijk ook tot verbeteringen in heel de computermarkt geleid. Een voorbeeld dat hij noemt, is de reeks verbeteringen die het bedrijf doorvoerde in de Surface Pen. Die stylus werd sneller en preciezer en de code die daarvoor nodig was, werd geïmplementeerd in Windows 10. Daardoor kon de stylustechnologie van andere bedrijven ook beter werken.

Tegenslagen

Ondanks deze hoopvolle woorden van Panos Panay, kreeg de Surface productlijn de afgelopen jaren wel met een paar tegenslagen te maken. Zo was er 900 miljoen dollar verlies in de zaak in 2013, toen de Surface RT-tablets wel heel slecht verkochten. Toch stelt Panay dat dergelijke tegenslagen juist goed uitgepakt hebben voor het bedrijf: na het floppen van dat apparaat werd er meer geld en energie gestoken in de ontwikkeling van betere tablets. “Er was geen vertrouwensverlies. Er was juist een echt geloof, dat we de wereld konden veranderen.”