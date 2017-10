Intel zet stap richting productiesysteem quantumchips

Hardware

De volgende technologische revolutie ligt in quantum computers. En die kunnen er wel eens sneller komen dan verwacht. IBM onthulde afgelopen mei een eigen quantum processor, Microsoft ontwikkelt programmeertalen voor de technologie en Google zoekt oplossingen in de cloud. Vandaag doet ook Intel een duit in het spreekwoordelijke zakje, met de levering van een quantum chip aan een Nederlands onderzoeksbureau.

Dat is een behoorlijke prestatie, want qubits – de bouwblokken van een quantum computer – zijn zeer kwetsbaar. Ze kunnen alleen op extreem lage temperaturen werken (250 keer zo koud als de ruimte), en moeten zorgvuldig ingepakt worden. De kleinste beschadiging kan al leiden tot dataverlies. De onderzoeksgroepen van Intel in Oregon en Arizona hebben echter een manier gevonden om quantum chips te maken die op hogere temperaturen kunnen werken en ook minder kwetsbaar te maken.

Samenwerking met QuTech

De 17-qubit chip is afgelopen week afgeleverd aan de Nederlandse onderzoekspartner van Intel, QuTech. Dat onderzoeksbureau – dat overigens onder de vleugels van de TU Delft werkt – test de chips van Intel met de nieuwst algoritmes, modellen en instrumenten. Het bedrijf kan vervolgens aan de hand van die tests vragen aan Intel om bepaalde aanpassingen te maken. De gedachte van deze samenwerking is dat Intel op deze manier sneller tot nieuwe technieken kan komen.

In een interview met Techcrunch laat Intels directeur van de afdeling quantum hardware, Jim Clarke, weten: “We vertrouwen op onze expertise in hardcore engineering. We maken alle onderdelen zelf: de chip, de elektronica, de systeemarchitectuur en het algoritme.” Belangrijk is dat de infrastructuur het bedrijf toestaat om de materialen te fabriceren en vervolgens te verzenden. Dat terwijl de meeste van dit soort technieken nog echt in laboratoria bestaan. De levering van een daadwerkelijke chip is dus een mooie stap vooruit.