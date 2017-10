Microsoft lanceert wereldwijde wedstrijd voor beste AI-startup

Business

Microsoft Ventures heeft vandaag samen met de Madrona Ventures Group, Notion Capital en Vertex Ventures Israel een wereldwijde startup wedstrijd aangekondigd. Bedrijfjes die werken aan de ontwikkeling van AI-technologie kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

De winnende startup krijgt 1 miljoen dollar van Microsoft Ventures en zijn VC partners. Daarnaast kan de winnaar rekenen op 500.000 dollar aan Azure-credits. Verder krijgt een van de andere finalisten 500.000 dollar aan fondsen toegekend en eveneens 500.000 dollar aan Azure credits. Microsoft zal winnaars kiezen uit drie verschillende regio’s: Noord-Amerika, Europa en Israël.

De wedstrijd

“Bij Microsoft geloven we dat AI de kracht heeft om de wereld te transformeren. Door krachtige platformen als Microsoft Cognitive Services te bouwen, kunnen we de menselijke vindingrijkheid op manieren die we ons nooit hadden kunnen voorstellen vergroten, en veranderen we de manier waarop we werken, spelen en leven. Maar onze aanpak van AI is niet begrensd tot onze producten en heeft ook te maken met de manier waarop we deelnemen aan de bredere gemeenschap,” laat Microsoft in een statement weten over de lancering van de wedstrijd.

Een groep juryleden van Microsoft Ventures en de eerder genoemde partnerbedrijven in elk van de regio’s mag stemmen op de tien beste inzendingen per gebied. De inzendingen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

Het probleem waarnaar gekeken wordt.

Grootte markt en groeipotentieel.

Uniciteit oplossing.

Prestaties en tractie met klanten.

Handelsbekwaamheid oprichtende team.

Inzendingen kunnen tot het eind van dit kalenderjaar ingezonden worden op de website van Microsoft Ventures. De finalisten worden uiterlijk op 28 februari 2018 geselecteerd en in de lente vindt een live finale plaats. “Bedrijven die werken om de toekomst van AI dichterbij te brengen en Microsofts missie om AI voor iedereen toegankelijker en waardevoller te maken delen, worden aangemoedigd om deel te nemen.”