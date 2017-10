Salesforce komt met nieuw IoT-product voor dataverzameling

Business

De komende jaren zullen er miljarden nieuwe apparaten verbonden worden met het internet. Dat komt door de steeds snellere ontwikkeling van het Internet of Things (IoT), die zich niet alleen op consumenten richt, maar ook op bedrijven. De data die al die apparaten en sensoren verzamelen moeten verwerkt worden. Salesforce wil daar wel een graantje van meepikken.

Vandaag heeft Salesforce namelijk een nieuw IoT-initiatief aangekondigd, onder de naam IoT Explorer Edition. Dat is ontworpen om klanten te helpen de IoT-data die ze verzamelen op een nuttige manier te verzamelen en er gebruik van te maken. Het gaat om een dienst waarmee eht bedrijf zich op de zakelijke markt richt.

Eenvoudig in gebruik

In een statement liet Woodson Martin, algemeen manager van Salesforce IoT, weten dat het doel is om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor bedrijven om de IoT-data te gebruiken om klantervaringen te verbeteren. De omgeving waarin de data binnenkomt en weergegeven wordt, is dan ook zo eenvoudig mogelijk gehouden.

“Dat betekent dat klanten de data kunnen gebruiken en kunnen voortbouwen op klantenervaringen en de manier waarop bedrijven naar de markt gaan,” aldus Martin. Salesforce IoT Explorer verzamelt klantencontext en data om daar vervolgens een overzicht van te maken. Dat kan er bijvoorbeeld als volgt uit zien.

Het overkoepelende doel van Salesforce, is om IoT Explorer de markt op te zetten als een proactief in te zetten gereedschap. Op dit moment verkeert het product nog even in de testfase en maken Emerson Climate Technologies, Schneider Electric, Lippet Components en Rehrig Pacific er gebruik van. Vanaf 17 oktober is het algemeen beschikbaar als aanvulling op de verschillende cloudproducten van Salesforce.