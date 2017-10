Toon-platform opengesteld voor ontwikkelen toepassingen door derden

Apps & Software

Quby stelt via de Application Programming Interface (API) het platform voor zijn slimme thermostaat Toon open. Smart home producenten, dienstverleners en software developers kunnen hierdoor nieuwe functies ontwikkelen voor extra comfort en gemak van Toon-gebruikers.

In het persbericht legt Quby-CEO Hans Valk uit dat het bedrijf continu streeft naar het toevoegen van waardevolle oplossingen in en rondom het huis. Samen met alle slimme, creatieve developers en partners buiten Quby moet deze ontwikkeling sneller gaan. Valk geeft dan ook aan dat door iedereen uit te nodig de ontwikkelingskracht gecombineerd wordt. Het internet of things voor Toon-gebruikers moet zo een stuk dichterbij komen.

Praktijk

Het bedrijf haalt hierbij een aantal voorbeelden aan die dit aantonen. Triggi is een partij die nieuwe mogelijkheden met Toon biedt. Dit gebeurt met behulp van geoforcing, waardoor gebruikers een automatisch bericht kunnen ontvangen dat de verwarming nog aanstaat terwijl hij van huis is. Homey ontwikkelde weer een koppeling die Toon met andere apparaten als lampen, sensoren en tv’s verbindt.

Quby laat verder weten met Achmea samen te werken aan oplossingen om met Toon het huis veiliger te kunnen maken. BSH Nederland, bekend van huishoudapparaten van onder meer Bosch en Siemens, onderzoekt samen met Quby slimme koppelingen met apparaten. Denk daarbij aan koelkasten, wasmachines en wasdrogers. Ook deze samenwerkingen zijn dus gericht op het IoT.

Developers portal

Om nieuwe functionaliteiten en koppelingen voor Toon-gebruikers te kunnen ontwikkelen, is er een vernieuwde developers portal online geplaatst. Quby verwacht dat er later dit jaar nog nieuwe oplossingen via de API verschijnen, voor nog meer gemak en comfort in huis.