‘Apple werkt met LG aan flexibele OLED-iPhone’

De eerste iPhone met een OLED-scherm moet nog in de verkoop gaan, maar geruchten over de opvolger zijn er al genoeg. Vandaag horen we dat Apple samen met LG werkt om een iPhone te bouwen die beschikt voer een opvouwbaar scherm. Daarmee wijkt Apple ook af van zijn patroon: het bedrijf laat zijn schermen immers maken door Samsung.

Apple zou volgens 9to5Mac tot die beslissing zijn gekomen omdat het zo hard moet concurreren met het Zuid-Koreaanse bedrijf. Dat verdient meer aan de OLED-schermen voor de iPhones dan het aan zijn eigen Galaxy-telefoons overhoudt. En dus kijkt Apple naar mogelijkheden om met andere fabrikanten samen te werken. Het oog viel daarbij op LG. Dat werkt op dit moment aan een flexibele printplaat die dan als basis van de flexibele iPhone zou dienen.

Flexibele OLED-panelen

Het gerucht gaat al een tijdje dat Samsung volgend jaar zijn eerste flexibele smartphone op de markt wil brengen. Eerder bevestigde een topman van het bedrijf zelfs dat er gemikt wordt op een lancering in 2018, waarmee de Zuid-Koreanen het wederom winnen van het Amerikaanse Apple. Dat verwacht pas in 2020 te kunnen beginnen met de productie van de flexibele iPhones, die dan in 2021 gelanceerd worden.

Apple schijnt verder hard te werken aan nieuwe ontwikkelingen om zijn iPhones mee te kunnen onderscheiden van de concurrentie. De afgelopen tijd is er flinke kritiek geweest op de smartphonemaker, die teveel zou vertrouwen op zijn oude ontwerpen. Daarop speelde het al in met de lancering van de iPhone X, maar die telefoon is peperduur en daardoor wellicht iets minder interessant.

Afgelopen september lanceerde Apple drie nieuwe iPhones: de iPhone 8 en de grotere Plus, die al te koop zijn. Ook is er de iPhone X, die eind deze maand in de verkoop gaat en voorzien is van een edge-to-edge display.