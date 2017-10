Samsung komt met zeer dunne smartphonecamera

Mobile

Een van de meest gehoorde kritieken op high-end smartphones, is het feit dat de cameralens vaak uitsteekt. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwste iPhones, waar de telefoon aan de achterkant de camera een flink stuk uitsteekt. Ook bij de Google Pixel 2 bleek dat het geval. Dat is jammer, want vaak zijn het verder erg strakke apparaten. Wellicht dat daar in de nabije toekomst een eind aan komt.

Samsung heeft namelijk een nieuwe sensor ontwikkeld die een stuk dunner is dan voorgaande sensoren. De Isocell Slim 2X7 is volgens het Zuid-Koreaanse bedrijf specifiek ontwikkeld voor high-end smartphones die zo dun mogelijk gehouden moeten worden. Daardoor zou de camera niet meer hoeven uitsteken zoals nu het geval is en kunnen de toestellen aan de achterkant strakker ontworpen worden.

Weinig licht

De 24-megapixel sensor maakt plaatjes met 1,0 tot 0,9μm pixels. Daarmee zou de snelheid waarmee toekomstige smartphones kunnen focussen wat omhoog gebracht zal worden. Daarnaast schijnen deze lenzen er beter in te zijn om snel bewegende objecten te kunnen volgen en scherp te houden.

Samsung belooft ook dat de cameralenzen goed werken in omstandigheden met weinig licht. Ook zouden de kleuren over natuurgetrouw zijn, volgens Samsung door de verbeterde Isocell technologie en door pixels samen te laten werken. Vier pixels werken in omstandigheden met weinig licht goed samen volgens Samsung. Daardoor doen de sensoren het beter in die situaties.

Tot slot laat Samsung weten dat het “erg veelzijdige lenzen zijn, die zowel voor- als achterop een smartphone geplaatst kunnen worden.” Samsung is van plan de camera’s zo snel mogelijk op de markt te brengen, al is nog niet bekend welke telefoons er als eerste van voorzien zullen worden.