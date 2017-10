‘Waymo eiste maar liefst 1 miljard dollar van Uber in schikkingsvoorstel’

Business

De rechtszaak die Google-dochter Waymo tegen taxibedrijf Uber voert, kan wel eens duur uitpakken. Uit rechtbankdocumenten is een schikkingsvoorstel van Waymo naar boven gekomen, dat laat zien dat het maar liefst 1 miljard dollar wil van Uber. Daarnaast eist Waymo een publiekelijk excuus.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van interne documenten die het kon inzien. Waymo vraagt volgens bronnen van het persbureau daarnaast om een onafhankelijke toezichthouder, die ervoor moet zorgen dat Uber in de toekomst geen Waymo-technologie gebruikt. Anders stelt het door te zullen gaan met de rechtszaak, waarin het een schadevergoeding van 2,6 miljard dollar eist.

Uber weigert

Uber zou volgens de bronnen van Reuters direct besloten hebben de eisen af te wijzen, naar verluidt omdat ze te streng zijn. Waymo gelooft echter een goede uitgangspositie te hebben en zou om die reden zulke eisen durven stellen. Tegelijk heeft Waymo weinig haast met het oplossen van de zaak, want Uber mag niet aan zijn zelfrijdende auto werken tot het helemaal opgelost is.

Afgelopen februari werd Uber door Waymo aangeklaagd. Centraal in de zaak staan oud-medewerker Anthony Levandowski. Hij werkte eerst voor Waymo aan de ontwikkeling van de voor zelfrijdende auto’s cruciale radartechnologie, maar stapte daar op. Daarbij zou Levandowski 14.000 vertrouwelijke documenten gestolen hebben en die gebruikt hebben om Otto op te richten. Dat specialiseerde zich in de ontwikkeling van zelfrijdende vrachtwagens. Vervolgens nam Uber Otto over, waarbij Levandowski de geheime documenten volgens Waymo meenam.

Diefstal en dure zaak

Volgens Waymo misbruikt Uber specifiek de Lidar-technologie, die nodig is om de zelfrijdende auto’s ook hun omgeving te laten registreren. De Amerikaanse rechter oordeelde in mei dan ook dat Uber niet mocht werken met de radartechnologie. Tegelijk ontsloeg het Levandowski en stelde Uber niet te weten van de documentendiefstal.

Het is een dure zaak voor Uber, wat er ook gebeurt. Het heeft drie advocatenbureaus moeten inhuren en duizenden manuren gestoken in het doorzoeken van zijn servers naar eventuele documenten van Waymo. Dat kost veel tijd en geld en dat is bepaald niet fijn voor Uber. Verwacht wordt dat de zaak in de loop van december van start gaat.