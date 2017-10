Amazon Alexa herkent meerdere gebruikers

Hardware

Gebruikers van Amazons digitale assistent Alexa kunnen de dienst vanaf nu trainen om meerdere stemmen te herkennen. Daarmee wordt het ook snel mogelijk om de diensten voor meerdere gebruikers te personaliseren. Alexa is daarmee de tweede digitale assistent die dat kan.

Amazon noemt de functionaliteit “voice profiles”. Alexa kan voortaan gepersonaliseerde reacties geven aan iedereen binnen het gezin of in huis. Amazon Echo en andere Alexa-apparaten ondersteunen allemaal al meerdere gebruikers, maar tot nu toe moest er altijd gewisseld worden tussen verschillende accounts. Dat gebeurt nu dus automatisch.

Herkenning gebruikers

Alexa kan nu namelijk meerdere gebruikers tegelijk uit elkaar kan houden. Als Alexa de stem van een geregistreerd gebruiker herkent, kunnen er gepersonaliseerde resultaten gegeven worden voor berichten, Alexa-gesprekken, muziek, boodschappenlijstjes en nieuwsoverzichten.

De functie is fijn voor bijvoorbeeld de gebruikers van een Music Unlimited Family Plan. Iedereen wiens stem geregistreerd staat bij Alexa, kan vragen of er muziek afgespeeld kan worden, waarop er met de persoonlijke voorkeuren van die persoon rekening gehouden wordt. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de vraag of de radio aan kan.

Toch inloggen

In sommige gevallen blijft het voorlopig wel nodig om in te loggen. Amazon blijft daar om vragen bij mensen die willen winkelen. Als er enige twijfel bestaat over de identiteit van de persoon die tegen Alexa praat, zal Alexa vragen of iemand in kan loggen. Toch zou dat niet per se nodig hoeven zijn. Alexa wordt bewust getraind om stemmen te herkennen.

Gebruikers die dat willen, moeten tien specifieke zinnen voorlezen, waarna er een profiel van hun stem gemaakt wordt. Dat slaat Amazon op in de cloud, waarmee het stemgeluid vergelijkt. Vermoedelijk wordt dat profiel gaandeweg aangescherpt, al is dat niet helemaal duidelijk. Wel laat Amazon weten dat er maar eenmaal een profiel aangemaakt hoeft te worden, dus niet als er bijvoorbeeld een nieuw apparaat in gebruik genomen wordt.

Drukke markt

Steeds meer technologiebedrijven lanceren een eigen speaker en slimme assistent. Amazon, Apple en Google zijn al druk bezig met hun speakers en het uitbreiden van de mogelijkheden van hun stemassistenten. Ondertussen is Microsoft bijna zover dat het een eigen speaker met Cortana uit kan brengen en komt ook Sonos met een soortgelijke technologie.