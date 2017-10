Razer presenteert 1 november vermoedelijk zijn eerste smartphone

Mobile

Het lijkt erop dat Razer, een bedrijf dat high-end toetsenborden en andere soortgelijke technieken ontwikkelt, een eigen smartphone in ontwikkeling heeft. Op Twitter plaatste het bedrijf een foto van een man die een apparaat in zijn handen houdt. Het lijkt erop dat het gaat om een smartphone.

De teaserfoto heeft als slogan ‘kijk, luister, speel’ en op de site van het bedrijf lezen we dat het gaat om zijn “grootste onthulling” tot nu toe. Die onthulling staat gepland voor 1 november. Naar het schijnt gaat het om een smartphone. Geruchten daarover al langer rond. Zo stelde Bloomberg in juli nog dat het bedrijf een beursgang overweegt om de smartphone te kunnen betalen. Daarnaast nam Razer eerder smartphonemaker Nextbit over. De kennis is dus ook aanwezig.

Eerdere mobiele apparaten

Mocht er daadwerkelijk een smartphone onthuld worden, is het niet voor het eerst dat Razer met een mobiel apparaat komt. In 2013 bracht het zijn eerste tablet uit, de Razer Edge, die zich van de concurrentie onderscheidde door specifiek voor gamers gemaakt te zijn. Zo was er een ingebouwde Nvidia-videokaart.

De vraag is hoe de smartphone er straks uit komt te zien. Daar zijn helemaal geen details over bekend en dat is toch redelijk uniek. Eigenlijk lekken altijd wel details uit bij nieuw te onthullen smartphones, dus dat het nu nog niet gebeurd is, wijst erop dat Razer wellicht met wat schetsen of algemene plannen komt, maar verder nog niets heeft uitontwikkeld.

Als Razer een eigen smartphone presenteert, ligt het in lijn der verwachtingen dat het een apparaat wordt dat zich op gamers richt. Op die markt is het groot en er zijn vrijwel geen smartphones die zich echt honderd procent op dat segment richten. In die zin zou er dus wel ruimte zijn voor een nieuwe speler.

Op 1 november doet Razer zijn onthullingen.