Box zal met Box Graph relevante content voorspellen

Services

Box heeft tijdens zijn evenement BoxWorks bekendgemaakt te komen met Box Graphs. Hiermee kunnen klanten van het bedrijf content aanbevolen krijgen die voor hen wellicht relevant is. Dat is op zich niet zo’n heel gek idee, aangezien Box over een flinke portie content beschikt.

In gesprek met TechCrunch noemt Chief Product Officer Jeetu Patel het aanraden van content onmogelijk zonder een graph (het Engelse woord voor diagram). Het bedrijf bouwt met deze technologie dan ook een netwerk van connecties om gedeeltes van content en werknemers bij elkaar te brengen om te laten zien hoe ze aan elkaar gerelateerd zijn.

Als het systeem deze connecties begrijpt kan de content op meerdere manieren gebruikt worden. Daarbij valt te denken aan aanbevelingen op basis van wie de gebruiker kent en welk type content hij vaak gebruikt. Anderzijds kan het ook gebruikt worden om ontwikkelingen te tonen die relevant zijn voor het werk en wat er met de content voorheen gebeurde.

The Feed

Aanbevelingen gebeuren met ingebouwde toestemmingen, beveiliging en compliance, zodat een gebruiker niet content krijgt te zien die niet voor hem bedoeld is. Ook als de content interessant voor de gebruiker is, houdt de Box-technologie hier rekening mee. Om de kracht van Graph aan te tonen kondigde het bedrijf tevens de nieuwe tool The Feed aan.

The Feed omschrijft Box als een gepersonaliseerde activiteitenfeed die de relevantste updates, inzichten en content voor iedere gebruiker in beeld brengt. Vormen die genoemd worden zijn content die direct aandacht vereist of content die relevant is op basis van vorige interesses. Ook content die trendy is onder collega’s kan bij The Feed voorbijkomen.

Box wil beide diensten in het begin van 2018 uitbrengen. Overigens is dit niet de enige aankondiging van het bedrijf tijdens BoxWorks. Zo schreven we eerder al dat met de introductie van Box Skills machine learning naar het Box-platform komt.