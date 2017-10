Alibaba Cloud gaat opensourceoplossingen van Red Hat aanbieden

Services

Red Hat schrijft in een persbericht de handen ineen te slaan met Alibaba Cloud om met open source meer flexibiliteit en kracht naar gebruikers van het cloudplatform te brengen. De cloud computing divisie van de Chinese e-commercegigant sluit zich daarvoor aan bij het Red Hat Certified Cloud & Service Provider Program.

In dit programma bevinden zich partijen die door Red Hat-geteste en gevalideerde oplossingen bieden. Vanwege de samenwerking zullen de oplossingen van Red Hat in de komende maanden beschikbaar worden voor gebruikers van de Alibaba Cloud. Onder meer Red Hat Enterprise Linix in een pay-as-you-go-model in de Alibaba Cloud Marketplace behoort tot het aanbod.

Klanten van Red Hat krijgen de komende maanden de mogelijkheid om ongebruikte Red Hat-abonnementen met behulp van Red Hat Cloud Access over te zetten van hun datacenter naar Alibaba Cloud. Het is de bedoeling dat klanten zo hun on-premise Red Hat-abonnement kunnen migreren naar Alibaba’s public cloud, terwijl de banden met de opensourceleverancier intact blijven.

Logische stap

Red Hat geeft aan dat de klanten niet alleen meer prestaties, flexibiliteit en security voor cloudinitiatieven verwachten. Ook keuzevrijheid voor de heterogene infrastructuur is gewenst. Gebruikers willen hun gekozen technologieën kunnen toepassen op een schaalbare infrastructuur naar keuze en dat is de visie van Red Hat, zo verklaart het bedrijf. Tevens is dat ook de focus van het Red Hat Certified Cloud & Service Provider Program.

Door de samenwerking kan Red Hat groeien op de Chinese markt. Gartner kwam begin oktober namelijk met cijfers over Infrastructure as a Service, waaruit bleek dat Alibaba in China de grootste leverancier van cloudinfrastructuur is. Door het opzetten van datacenters in Europa, Australië en het Midden-Oosten zal er nog verdere groei plaatsvinden. Dezelfde cijfers claimen overigens dat Alibaba beter presteert op de cloudinfrastructuurmarkt dan Google. Anderzijds gaf Red Hat al eens aan dat Azië zijn snelstgroeiende markt is, al wordt er daar wel de minste omzet gegenereerd.