Alibaba investeert 15 miljard in research en development

Alibaba heeft bekend gemaakt in de komende drie jaar 15 miljard te spenderen aan research en development. Dit budget wordt besteed aan ontwikkeling van technologie, verdere expansie en verkennend onderzoek. Met name die laatste categorie maakt het, afgezien van de grootte van bedragen, spannend. Alibaba laat de onderzoekers vrij onderzoeken en hoopt zo dat zij nieuwe zakelijke ideeën ontwikkelen. Het idee is niet nieuw. Met name Google voert veel producten die als vrij onderzoek begonnen. Wij zetten op een rij waar Alibaba dit budget aan gaat besteden.

Waarom en waaraan besteedt Alibaba zo’n enorm budget?

Onder de naam Alibaba DAMO Academy, waarbij DAMO staat voor ‘Discovery, Adventure, Momentum and Outlook’ zal Alibaba haar researchprogramma verder ontwikkelen. Nadat zij het nieuws van de nieuwe kapitaalsinjectie vernamen zijn zij alvast aan een boodschappenlijstje begonnen. Op dit boodschappenlijstje staan onder meer:

7 research laboratoria in onder andere China, Rusland, Amerika, Israël en Singapore;

inhuur van 100 wetenschappers van over de hele wereld. Zij gaan zich bezig houden met Kunstmatige intelligentie, internet of things en quantum computing;

Een vrije rol om op zoek te gaan naar nieuwe manieren om geld te verdienen. Dit in de lijn met de ambitie van China om de wereldleider op gebied van kunstmatige intelligentie te worden;

het vinden van technologische oplossingen voor diverse, niet nader genoemde operationele en logistieke uitdagingen in de organisatie. Een topman van Alibaba heeft, zonder details te geven, telefonisch verklaard dat Alibaba op dit moment kampt met computerproblemen die haar productie negatief beïnvloeden;

Samenwerkingen met diverse universiteiten zoals de University of California at Berkely;

Het instellen van een adviesraad die bestaat uit diverse hoogleraren, onder meer van Princeton en Harvard.

Met deze investeringen borduurt men voort op de tactiek van de afgelopen jaren. In de afgelopen drie jaar investeerde Alibaba immers ook al 6,4 miljard. Deze nieuwe investeringen komen op het doorlopende investeringsprogramma van 3 miljard dollar per jaar. Het personeel wordt toegevoegd aan de 25.000 wetenschappers en engineers die al in dienst zijn. We zijn benieuwd welke wereldschokkende innovaties deze wereldschokkende investering zal voortbrengen.