Synology kondigt meshrouter en Active Backup Suite aan

Networking

Tijdens een presentatie heeft Synology een router getoond voor het opzetten van een mesh wifi-netwerk. Tegelijkertijd laat het bedrijf met Active Backup for Business te komen, waarmee het onder meer mogelijk is om backups te maken van G Suite en Office 365

De onthulde meshrouter maakt gebruik van AC2200-tri-bandtechnologie. Daardoor kan er een snelheid van 450 Mbit/s gehaald worden op 2,4 GHz, terwijl de maximumsnelheid bij 5 GHz op 1733 Mbit/s uitkomt. Het apparaat is als zelfstandige router te gebruiken en kan samenwerken met Synology’s bestaande router, de RT2600ac. Door meerde modellen in het huis te plaatsen wordt een onderling netwerk gerealiseerd, zodat een gebruiker niet hoeft over te schakelen op een ander netwerk.

Het zou de bedoeling zijn om de meshrouter begin 2018 uit te brengen, zo laat een Synology-medewerker aan Tweakers weten. De aanschafprijs zal uitkomen ergens tussen de 100 dollar en 150 dollar.

Synology-evenement

Anderzijds werd dus ook Active Backup for Business aangekondigd. Dankzij deze dienst zijn virtual machines, G Suite en Office 365 te back-uppen. Bij die laatste twee kan dat op functieniveau, dus bijvoorbeeld e-mail of contacten, en als single instance. Het werk krijgt daarmee wat extra veiligheid zodat er niets verloren kan gaan.

Ook de presentatie van de NAS-apparaten DS3018xs, DS918+, DS418 en DS418play staan centraal tijdens het Synology-evenement. Over deze servers schreven we al eerder twee berichten, dus de uitgebreide mogelijkheden kun je terugvinden door hier of hier te klikken. Techzine was overigens aanwezig op het evenement, een verslag met meer details kun je later op de website verwachten.