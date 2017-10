Samsung boekt recordwinst, CEO stapt op, aandelenkoers daalt

Business

Het is een bijzondere dag voor Samsung. Bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers presenteerde het bedrijf een recordwinst van liefst 12,8 miljard dollar. Tegelijkertijd met de presentatie van die cijfers liet CEO Kwon Oh-hyun weten dat hij aan het eind van zijn termijn, in maart 2018 opstapt. Als reden geeft hij aan dat het bedrijf ondanks de financiële cijfers in een diepe crisis verkeert en daardoor behoefte heeft aan meer leiderschap. Dergelijke berichten zorgen altijd voor onrust onder beleggers. Daarom daalt de aandelenkoers. Wij staan wat dieper stil bij deze tegenstrijdigheden.

Waarom spreekt Samsung ondanks de winst over crisis?

Samsung is van origine Zuid-koreaans. In Zuid-Korea is een politiek schandaal aan de gang waar ook de top van het bedrijfsleven een rol in speelt. Dit schandaal heeft er eerder voor gezorgd dat de kleinzoon van Samsung-oprichter Lee moest aftreden wegens omkoping. Inmiddels is deze kleinzoon tot 5 jaar cel veroordeeld. De kleinzoon, die beroep heeft aangetekend, beweert onschuldig te zijn. De oprichtende familie is nog steeds erg machtig binnen het bedrijf. Dit maakt de positie van CEO erg zwaar aangezien een conflict met de machtige oprichters continue dreigt. Bovendien is de verwachting dat kleinzoon Lee weer terug keert zodra hij is vrijgesproken of zijn straf heeft uitgezeten. Doordat Kwon de 65 inmiddels is gepasseerd heeft hij een mooie reden om zich zo uit dit wespennest te redden.

De vraag is wie Kwong nu gaat opvolgen. Van buitenaf lijkt er weinig animo voor deze letterlijk en figuurlijk lastige positie. De verwachting is dan ook dat een van de twee huidige vice-ceo’s (J.K. Shin, hoofd van de divisie ‘mobiel’ of hoofd van de afdeling halfgeleiders, Kim – Ki Nam) het stokje zal overnemen. Aangezien er eerder in 2008 en 2010 ook al bestuurlijke crises zijn geweest verwachten analisten dat er op de lange termijn weinig zal veranderen door deze mededeling. Toch is bestuurlijke onrust altijd van invloed op beleggers. Ook het feit dat deze recordwinst eerder uit prijsverhogingen dan uit stijgende afzet komt baart enige reden tot zorgen. Overigens is deze winstaankondiging, traditioneel een voorbode voor de volledige cijfers. Deze worden binnen een maand verwacht. Uiteraard doen wij dan uitgebreid financieel verslag.