‘Apple voorziet volgend jaar al zijn telefoons van Face ID’

Apple bracht afgelopen september drie nieuwe iPhone-modellen uit. Twee daarvan waren vrij standaard – de iPhone 8 en 8 Plus – en er was de nieuwere iPhone X. Dat is het eerste toestel van Apple in jaren dat niet voorzien is van Touch ID. In plaats daarvan kan het apparaat ontgrendeld worden met gezichtsherkenning. Naar het schijnt zal de Face ID de vingerafdrukscanner helemaal vervangen.

Dat meldt KGI Securities analist Ming-Chi Kuo vandaag in een notitie aan investeerders. Volgens Kuo zal Apple de Face ID omarmen als ontgrendelmethode, om een competitief voordeel ten opzichte van Android-telefoons te krijgen. Kuo stelde in het verleden wel eens dat het nog jaren zal duren voordat Android-fabrikanten gezichtsherkenningstechnologie hebben die net zo goed werkt.

Vingerafdrukscanners passé

Kuo schreef in zijn notitie dat Face ID het voornaamste verkooppunt van iPhones in 2018 zal zijn. “We voorspellen dat alle nieuwe 2H18F iPhone modellen geen vingerafdrukscanner zullen hebben. We geloven dat deze verandering de nieuwe modellen een competitief voordeel geeft door de differentiatie, naast een geïntegreerde gebruikservaring met volledig scherm, TrueDepth Camera / Gezichtsherkenning / Face ID en AR-toepassingen.”

In 2013 lanceerde Apple de vingerafdrukscanner in zijn iPhones. De Touch ID kwam ook naar andere producten, waaronder de iPads, maar lijkt nu langzaam uitgefaseerd te worden. Naar het schijnt is de iPad Pro die volgend jaar uitgebracht wordt, bijvoorbeeld ook al voorzien van Face ID en niet van Touch ID.

Geen vingerafdrukscanner onder het scherm?

De vraag is nu ook wat Apple doet met de technologie die het naar het schijnt ook al langere tijd in ontwikkeling heeft. Apple zou een vingerafdrukscanner onder het scherm willen integreren, maar het is even de vraag of die er nog wel komt als het bedrijf volledig in gaat zetten op gezichtsherkenning.

High-end Android-telefoons zouden overigens mogelijk wel van een vingerafdrukscanner onder het scherm voorzien worden, waaronder de Samsung Galaxy-topmodellen. Naar het schijnt zijn die er volgend jaar al, al had Samsung afgelopen tijd problemen met de helderheid van de schermen waar een scanner onder het display zit.