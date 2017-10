AP: Microsoft overtreedt de Nederlandse wet met gegevensverzameling

Apps & Software

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) concludeert na uitgebreid onderzoek dat Windows 10 Home en Pro in strijd met de Nederlandse wet gegevens over de gebruikers verzamelen. Het is niet duidelijk welke gegevens waarvoor gebruikt worden, en er is geen compleet beeld van welke gegevens precies verzameld worden.

Dat meldt de AP vandaag in een uitgebreide onderzoeksrapportage. Microsoft zou al hebben aangegeven om de overtredingen te willen beëindigen en krijgt van de AP de kans om aanpasingen te maken. Gebeurt dit niet, kan er besloten worden om Microsoft sancties op te leggen.

Continue gegevensverzameling

Microsoft verzamelt constant technische prestatie- en gebruiksgegevens. Zo wordt er gekeken naar het gebruik van apps en het surfgedrag van gebruikers als ze Edge gebruiken. Doordat er bij gebruikers geen compleet beeld is van welke gegevens waarvoor gebruikt wordt en het niet duidelijk is hoe die toestemming ingetrokken kan worden, overtreedt de softwaregigant de Nederlandse wet.

“Het blijkt dat Microsofts besturingssysteem ongeveer iedere stap die je op je computer zet, volgt. Dat levert een indringend beeld van jou op,” zegt Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de AP. “Wat betekent dat? Weten mensen dat, willen ze dat? Microsoft moet mensen een eerlijke kans geven hier zelf over te beslissen.”

Betere informatievoorziening

Van groot belang is dat Microsoft rechtsgeldige toestemming krijgt van gebruikers, alvorens het gegevens verzamelt en verwerkt. Hiervoor moeten mensen goed geïnformeerd zijn en dat is niet het geval, wat de AP betreft. Ook moet de toestemming die Microsoft van gebruikers krijgt ondubbelzinnig zijn.

Dat is ook niet mogelijk, doordat het bedrijf met opt-out mogelijkheden werkt. Daardoor is er per definitie toestemming van gebruikers en kan Microsoft de telemetrie verzamelen en gebruiken. Als iemand bij installatie niet actief de standaardprivacyinstellingen aanpast, is er dus niet meteen toestemming gegeven voor het gebruik van zijn of haar gegevens.

Update 12:55 – Microsoft reageert

Zojuist heeft Microsoft zelf gereageerd op de zorgen van het AP. Het bedrijf laat in een statement op de website weten dat het de “hoogste prioriteit heeft om deze producten volledig aan de Nederlandse wet te laten voldoen.” Het bedrijf stelt dat er allerlei stappen genomen zijn om de privacy te waarborgen in Windows 10 Home en Pro.

Sinds afgelopen jaar is er in Windows 10 bijvoorbeeld een privacy dashboard gelanceerd, en zijn er meerdere nieuwe privacy instellingen. Zo beschikken gebruikers volgens Microsoft over de mogelijkheid “heldere keuzes” te maken. Volgende week zullen er nog meer van dit soort updates komen in de Fall Creators Update. Microsoft laat weten samen te zullen werken met de AP om gepaste oplossingen te vinden. Tegelijk heeft het “een aantal specifieke zorgen […] gedeeld over de juistheid van enkele […] bevindingen en conclusies.” Welke dat precies zijn, vind je hier.