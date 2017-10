Toshiba wil ondanks ruzie met Western Digital investeren in Japanse chipfabriek

Business

Na maandenlang gesteggel, heeft Toshiba afgelopen maand besloten zijn chipafdeling te verkopen aan een consortium dat geleid werd door Bain Capital. Daarmee waren de grootste problemen voor Toshiba voorbij, maar was zijn band met Western Digital volledig verziekt.

Vandaag meldt persbureau Reuters dat Toshiba gesprekken voert met San Disk om flink te investeren in een fabriek. Yasuo Naruke, hoofd van de geheugenafdeling van Toshiba, bevestigt tegenover het persbureau dat het wil investeren in de Yokkaichi-fabriek. Die ligt in Japan en men zou van plan zijn er zo’n 980 miljoen dollar in te investeren. Daarmee zou het beter moeten kunnen concurreren met Samsung, dat ook over een bloeiende chipafdeling beschikt.

Verziekte relatie

De relatie tussen Toshiba en Western Digital is compleet verziekt. Vorige week meldde Toshiba al dat het van plan was om een miljoeneninvestering te doen in de Yokkaichi-fabriek. Daarop reageerde Western Digital toen met het commentaar dat Toshiba niet het recht heeft om eenzijdig investeringen te doen in de fabriek.

Momenteel vinden dus gesprekken plaats tussen de twee bedrijven, waarbij gepoogd wordt overeenstemming te vinden. Dat lijkt ook wel nodig, want ze zijn immers beiden eigenaar van de fabriek, die goed draait en nog veel meer potentieel heeft.

Verkoop chipafdeling

De problemen tussen Toshiba en Western Digital komen voort uit de verkoop van Toshiba’s aandeel in de gezamenlijke chipafdeling. Toshiba moet dat aandeel verkopen om verliezen voortkomend uit het faillissement van zijn nucleaire tak Westinghouse te compenseren. Maar Western Digital wil inspraak in de verkoop en stelt daar ook recht op te hebben doordat het voor een deel eigenaar van de chipafdeling is.

Momenteel vinden er nog allerlei rechtszaken plaats tussen de twee bedrijven. Western Digital wil dat de rechter de verkoop van de chipafdeling verbiedt en Toshiba wil een schadevergoeding omdat WD het verkoopproces negatief zou beïnvloeden.