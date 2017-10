Voormalig Android-ontwikkelaar Cyanogen stapt over naar autonome auto’s

Business

Het bedrijf Cyanogen besloot vorig jaar per 31 december 2016 te stoppen met CyanogenOS en CyanogenMod. De ontwikkelaar achter de alternatieve Android-versie zag er geen heil meer in en koos een andere toekomst. Die blijkt nu niet alleen in modulaire technologie te liggen, maar ook in autonome auto’s.

Uit een bericht van Axios blijkt vandaag dat Cyanogen, dat zichzelf omgedoopt heeft tot Cyngn, een vergunning heeft gekregen om proeven te doen met autonome auto’s. Vacatures die het op zijn site geplaatst heeft, wijzen er verder op dat het zowel hardware als software voor autonome auto’s ontwikkelt. Tegelijk stelt Axios dat Cyngn al maanden personeel inhuurt voor de voertuigen.

Implosie Cyanogen

Vorig jaar leek het bedrijf geheel in elkaar te zakken. CEO Kirt McMaster stapte op en werd vervolgens vervangen door voormalig COO Lior Tal. Vervolgens stopte het bedrijf met updaten van de CyanogenMod-versie van Android, waarin gebruikers kunnen spelen met de instellingen van het mobiele besturingssysteem.

Nu is er dus een nieuwe richting gevonden binnen het bedrijf. Waarin het er precies voor gekozen heeft om deze richting in te slaan is niet zeker. Er is sprake van gigantische concurrentie op de markt van zelfrijdende auto’s en het is daardoor maar de vraag wat de voormalige Android-ontwikkelaar toe te voegen heeft.

Concurrentie

De concurrentie op de markt van zelfrijdende voertuigen is gigantisch en de hoeveelheid verschillende invalshoeken die bedrijven hanteren is ook groot. Het ene bedrijf ontwikkelt vanaf de grond af zelfrijdende auto’s. Andere bedrijven bouwen enkel software en weer andere bedrijven concentreren zich op de ontwikkeling van hardware voor autonoom rijdende auto’s. Ook zijn er chipbedrijven zoals Nvidia die chips ontwikkelen om zelfrijdende auto’s mogelijk te maken. Kortom: het wordt interessant om te zien wat Cyngn denkt toe te kunnen voegen de komende jaren.