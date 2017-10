Accenture zal blockchain-platform voor interbancaire betalingen in Singapore maken

Business

Accenture is door de Monetary Authority of Singapore (MAS) en de Association of Banks in Singapore (ABS) aangewezen om een op blockchain-gebaseerde platform voor interbancaire betalingen te ontwikkelen en beheren. Met dit project moet de manier waarop centrale banken en financiële instituten betalingsafspraken behandelen verbeteren.

Dat blijkt uit een statement van Accenture dat het bedrijf op zijn website plaatste. Specifiek richt het project zich op real-time bruto afwikkelingsfeatures en een liquiditeitsbesparend mechanisme. Dat moet gebeuren op een gedecentraliseerd systeem zonder privacy in gevaar te brengen. Op zich komt de steun voor blockchain door een overheid goed uit, aangezien vooral de Bitcoin (die de technologie mogelijk maakt) de laatste tijd regelmatig negatief in het nieuws is. Onder meer Rusland verbant websites voor de cryptovaluta.

Om het platform te realiseren gebruikt Accenture de Accenture Liquid Studio in Singapore. Dit onderzoekslaboratorium focust zich op opkomende technologische experimenten en snelle applicatieontwikkeling voor het creëren en testen van interbancaire betalingsmodellen. Daarvoor worden drie blockchain-platforms gebruikt: Quorum, R3 Corda en Hyperledger Fabric.

Project Ubin

Het project is de tweede fase van een industrie-brede initiatief genaamd Project Ubin. Aan het hoofd hiervan staan MAS en ABS, terwijl ook financiële instituten als Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, DBS Bank Ltd, HSBC, JPMorgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, OCBC Bank, Singapore Exchange, Standard Chartered Bank en United Overseas Bank er deel van uit maken. Accenture is dus niet het enige bedrijf dat niet uit Singapore komt.

In een reactie laat Sopnendu Mohanty, chief fintech officer van MAS, weten dat deze stap helpt bij een bredere adoptie van een blockchain-gebaseerde afwikkelingssysteem. De topman geeft aan de lessen en kennis van Project Ubin te delen om het meer toe te laten passen door centrale banken en financiële instituten. Wellicht dat er dan ook andere landen volgen. We houden het in ieder geval in de gaten.