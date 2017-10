AWS en Microsoft lanceren deep learning interface om ontwikkeling te vereenvoudigen

Apps & Software

Amazon Web Services (AWS) en Microsoft hebben een nieuwe deep learning interface met de naam Gluon aangekondigd. Deze is speciaal ontworpen voor ontwikkelaars om alle mogelijkheden te gebruiken voor het bouwen en draaien van machine learning modellen voor hun applicaties en andere diensten.

Naar eigen zeggen biedt de bibliotheek een beknopte en makkelijk te begrijpen programmeerinterface. De gemaakte modellen kunnen ook toegepast worden op smartphones en de cloud. Dat laatste klinkt misschien wat gek, aangezien de bedrijven concurrenten zijn op de cloudmarkt. Cijfers van Gartner toonden aan dat de merken de twee grootste spelers zijn in de cloudinfrastructuurmarkt. Microsoft zou in 2016 een omzet van bijna 1,6 miljard dollar gegenereerd hebben, terwijl AWS 9,8 miljard dollar ophaalde.

Werking

Hoe dan ook, de samenwerking op dit gebied is er. Gluon zorgt ervoor dat ontwikkelaars een Python API (application programming interface) krijgen. Hiermee kunnen ze prototypes maken van complexe machine learning modellen, ze uitbouwen en ze verder trainen. Volgens beide bedrijven kan de ontwikkeling erg moeilijk zijn, alsmede veel tijd en verwerkingskracht vereisen. Met de Python API en vooraf gebouwde neuraal netwerk-componenten moet Gluon de oplossing bieden.

Normaliter wordt bij de ontwikkeling en training van machine learning modellen gevraagd om duizenden lijnen code te schrijven. Door Gluon is dat dus niet meer noodzakelijk. Daarnaast zal de technologie ook de training prestaties niet aantasten. Gebruikers zijn namelijk in staat om net zo snel modellen te trainen als dat gaat bij het direct gebruiken van engines zoals Apache MXNet.

Beschikbaarheid

Gluon is per direct beschikbaar en kan op GitHub gedownload worden. Momenteel werkt de interface met Apache MXNet, maar de bedrijven beloven dat er later ondersteuning voor Microsoft’s Cognitive Toolkit bijkomt. Om Gluon te gebruiken, dat overigens open-source is, kunnen tutorials voor zowel beginners als experts bekeken worden. MXNet biedt deze instructies aan op zijn website.