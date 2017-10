Loon Inc. uit de kraamkamer van Google moeder

Business

Alphabet, het moederbedrijf van Google, ontwikkelafdeling, genaamd X. Hier worden continue ideeën voor nieuwe technologische toeapssingen bedacht. Loon is één van die ideeën. Nu blijkt uit een recente aanvraag bij de Amerikaanse douane dat Loon niet langer één van de kraamkamer-projecten van Alphabet is. Onder de naam Loon Inc. is een exportvergunning voor materiaal en etherfrequenties naar Puerto Rico aangevraagd. Wij zetten wat achtergronden op een rij.

Wat zijn de achtergronden bij de verzelfstandiging van Loon Inc.

Veel grote techbedrijven hebben zogenoemde ‘moonshot-devisies’. Zo’n afdeling gaat op zoek naar nieuwe projecten en ideeën. Men hoopt daar in de toekomst winstgevende bedrijven uit te bouwen. Deze moonshot-afdelingen zijn ooit door Google bedacht. Het is dan ook niet gek dat het later opgerichte moederbedrijf Alphabet ook een moonshot-afdeling heeft.

Loon is een ballon. In het doorzichtige materiaal van de ballon zitten zonnecellen. Deze cellen zetten zonlicht om in energie. Met die energie kan de ballon zorgen voor internetverbinding. Met deze toepassing kan Google dus internet brengen op minder ontwikkelde plaatsen (waar bijvoorbeeld nog geen kabel getrokken is), maar ook in crisisgebieden waar geen communicatie meer is. Voor dit laatste doel heeft men vorige week de papieren bij de douane aangevraagd. De nu verzonden ballonnen zullen internetvoorzieningen terugbrengen en daarmee de zwaarst getroffen gebieden, in ieder geval digitaal, weer bereikbaar maken.

Loon is na de zelfrijdende auto en een energieproduct het derde bekende project dat verzelfstandigd wordt. Uiteraard is Loon om commentaar gevraagd, maar dat heeft het bedrijf geweigerd. Alastair Westgarth, voormalig CEO van Quintell, een bedrijf in draadloze antennes is sinds maart benoemd als CEO van project Loon. Daarmee is Westgarth de eerste CEO van Loon Inc. Google zelf heeft eerder door laten schemeren dat Loon op termijn goed kan zijn voor een miljardenomzet. Tot nu toe is Loon echter kleinschalig ingezet.

Deze zomer is een aantal patenten van Alphabet/Loon afgewezen. Het argument daarbij was dat Space Data eigenaar is van delen van de techniek. Naar aanleiding van die argumentatie raakten Space Data en Alphabet met elkaar in geschil. De advocaat van Space Data heeft laten weten dat zij Loon Inc. als aparte gedaagde in het proces zal betrekken.