‘Public cloud-markt in 2017 meer dan 260 miljard dollar waard’

De wereldwijde omzet uit public cloud-diensten zal dit jaar uitkomen op 260,2 miljard dollar, zo voorspelt Gartner. Omgerekend komt dat neer op 219,3 miljard euro. Het onderzoeksbureau gaat zelfs een stapje verder door ook de totale marktwaarde voor de komende jaren in kaart te brengen.

De toename in 2017 ten opzicht van 2016 komt neer op 18,5 procent. Vorig jaar was de totale omzet nog 219,6 miljard dollar. In een reactie geeft Gartner-onderzoeker Sid Nag aan dat de opbrengsten uit software as a service (SaaS) vorig jaar hoger waren dan verwacht, terwijl er ook dit jaar meer groei is dan door analisten voorspeld. Daardoor neemt de omzet uit de gehele public cloud toe.

Naast SaaS bestaat het cijfer 260,2 miljard dollar namelijk ook uit business process as a service (BPaaS), infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS), cloud management en security services en cloud advertising. Vooral dat laatste onderdeel is lucratief. De gehele markt haalt hier dit jaar naar verwachting 104,5 miljard dollar uit. De inkomsten uit software komen uit op 58,6 miljard dollar.

Het snelst groeiende onderdeel is IaaS. Gartner denkt dat dit jaar hieruit 34,7 miljard dollar gegenereerd wordt, tegenover 25,4 miljard dollar een jaar eerder. Dat betekent een groei van 36,6 procent. PaaS levert wat minder op, maar ook hier wederom gunstige voorspellingen. Vorig jaar haalde de markt hier nog 9 miljard dollar mee op, dit jaar 11,4 miljard dollar.

Toekomst

Gartner gaat ook al in op de waarde van de public cloud-markt in de komende drie jaar. In 2020 zal de omzet uitkomen op 411,4 miljard dollar. De omzet uit advertenties komt dan met 151,1 miljard dollar nog steeds het hoogste uit. Met software haalt de markt in dat jaar voor het eerst bijna 100 miljard dollar op. Cloud management en security services blijft structureel het minst lucratieve onderdeel.

In 2018 voorziet Gartner een totale marktwaarde van 305,8 miljard dollar. Een jaar later zal de gehele omzet uitkomen op 355,6 miljard dollar. Dat zijn positievere cijfers dan Gartner eerder deze week naar buiten bracht. Op woensdag verscheen namelijk het bericht dat de pc-markt voor het twaalfde kwartaal op rij gedaald is, met HP als enige groeiende bedrijf.