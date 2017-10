WD ontwikkelt 40TB harde schijven aangedreven door nieuwe technologie

Hardware

Western Digitale (WD) heeft een technologie onthuld die microwave-assisted magnetic recording (MAMR) heet. Door deze technologie te gebruiken kan het bedrijf in het jaar 2025 harde schijven met capaciteiten tot 40TB leveren, zo schrijft WD in de aankondiging op zijn website.

Het commercialiseren van de MAMR-technologie moet daarbij zorgen voor hogere datadichtheid en lagere kosten per terabyte op een HDD. Om aan te tonen wat MAMR precies doet, ontwikkelde WD een nieuwe type schijf die spin torque oscillator genoemd wordt. Hierbij wordt een elektromagnetisch veld ontwikkeld om data op te schrijven. Dit gebeurt op een lager magnetisch veld dan bij conventionele schijven, waardoor er meer bits op een zelfde plaats kunnen komen.

Exacte werking

MAMR zal een beter alternatief zijn voor het zogeheten heat-assisted magnetic recording (HAMR). Die technologie verschijnt begin volgend jaar op harddisks, terwijl de eerste schijven met MAMR ook op de planning staan voor volgend jaar. In eerste instantie zullen enterprise-klanten kunnen genieten van schijven met de technologie. WD vergelijkt MAMR met HAMR door te stellen dat de betrouwbaarheidstesten aantonen dat de nieuwste technologie 100 keer beter presteert dan HAMR.

Het streven is om een dichtheid van 4TB per vierkante inch te bieden. De schijven maken bovendien gebruik van een laser op het magnetisch vlak om te verhitten tot 700 graden Celsius. Door verhitting voor het schrijven kan de schrijfkop eenvoudiger zijn taken uitvoeren. De kop is daardoor kleiner te maken, zodat datasporen dichter op elkaar kunnen komen. Ook is er een andere glazen laag nodig, alsmede nieuwe leeskoppen.

Beschikbaarheid

Uiteindelijk heeft WD de ambitie om de 40TB harde schijf die over acht jaar verschijnt 3,5-inch groot te maken. Daarna zal de ontwikkeling nog verder gaan. Drives met MAMR voor datacenters zullen in 2019 op de markt verschijnen. Het is niet bekend over hoeveel capaciteit deze vroege uitvoeringen beschikken, al werd onlangs aan dochterbedrijf HGST een 14TB schijf geleverd.