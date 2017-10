Douane in Dubai vervangen door verse virtuele vis

Security

Dubai wil zaken nog wel eens overdrijven. Deze keer heeft men een oplossing bedacht voor de wachtrijen en ergernis bij de douane. Inderdaad, virtuele vis. Een overdreven maar mooi stuk techniek. De lange rijen die je normaal voor de douaniers vindt zijn nu overdekt. Bij aankomst lijkt het of je door een gang in een aquarium loopt. Om je heen zie je de prachtigste vissen. Uiteraard sta je even stil om die te bekijken. Feitelijk is het precies andersom. De vissen zijn virtueel en bekijken jou als je naar hen kijkt. Zodra jouw afbeelding overeen komt met het beeld dat zij hebben mag je doorlopen. Is dit niet het geval dan neemt de oude en vertrouwde douanier u mee voor een fysieke controle.

Wat zijn de achtergronden bij deze virtuele vis?

Dubai heeft de drukste luchthaven ter wereld. Meer dan 80 miljoen passagiers op internationale vluchten doen Dubai jaarlijks aan. Men verwacht dat dit in 2020 zelfs 120 miljoen mensen worden. Als je dan bedenkt dat dit vliegveld in het Midden-Oosten ligt en er uiteraard de hoogste veiligheidseisen moeten gelden lijkt de douane een crime. De laatste metingen wijzen uit dat de gemiddelde wachttijd maar vijf seconden is, maar dat is voor de autoriteiten nog te lang.

De verse virtuele vis is alleen beschikbaar voor reizigers die van tevoren digitaal hebben ingecheckt. Daarvoor is namelijk een gescand ID-bewijs met pasfoto nodig. Terwijl de reiziger door het aquarium loopt en de vissen bewondert gaan de vissen ook aan het werk. Het gezicht van de reiziger wordt vanuit verschillende hoeken gecontroleerd en vergeleken met de ingescande foto. Als alles goed is verschijnt aan het eind van het aquarium een bord dat u een prettige reis wenst. Mocht de virtuele vis geen match constateren, dan wacht de menselijke douanier.

Deze nieuwe identificatiemethode zal eerst in 2018 beschikbaar zijn op de nieuwe terminal 3, waarna terminal 1 en 2 volgen. Bovendien kan men het aquarium decor en de figuren aanpassen, zodat er andere visualisaties getoond kunnen worden. Naast Dubai zal de digitale vis vanaf 2019 ook in de Australische luchthavens rondzwemmen.