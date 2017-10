Magic Leap op zoek naar één miljard dollar in nieuwe investeringsronde

Business

Magic Leap is niet zomaar een volgende startup waar wat aandacht voor is. Met Google en Kleiner Perkins als investeerders die een kapitaal van 1,4 miljard investeren staat er iets te gebeuren. Het bedrijf is dan ook gewaardeerd op liefst 4,5 miljard. Inmiddels hebben zij goedkeuring gekregen voor een nieuwe aandelenemissie. Hiermee zouden zij nog een miljard aan kapitaal op kunnen halen. Bovendien is men daarnaast nog in gesprek met een investeerder in Singapore voor nog meer kapitaal. U vraagt zich vast af wat zij ontwikkelen? Wij ook want er is nog geen product. Wat gebeurt daar?

Wat is er zo interessant aan Magic Leap?

Kort gezegd kan Magic Leap via een smart bril virtual reality elementen combineren met de werkelijkheid. Eerder deze maand zijn zij bijvoorbeeld partner geworden met strip-APP Madfire. Zo kun je volgens Magic Leap binnenkort stripfiguren in 3D door je eigen woonkamer zien gaan. Ook wordt gedacht aan een toepassing als kunstwerk. Door de bril zijn de kunstwerken voor iedereen anders en kan je erin zien waar je van houdt. Zo zijn er veel bijzondere toepassingen waar Magic Leap patent op gevraagd en gekregen heeft. Oprichter Rony Abovitz is overigens bekend om zijn excentrieke gedachten. Wel heeft hij zijn succes in de tech-wereld al bewezen met Maco Surgical Corp. Dit bedrijf bracht hij van oprichting via een notering aan de NASDAQ naar een verkoop in 2011.

Overigens is dit dromerige en mysterieuze imago niet helemaal vlekkeloos. Zo is er eerder dit jaar een rechtszaak gestart door een ex-werknemer waarin de oprichter persoonlijk en het bedrijf (met meer dan 1.200 medewerkers) worden aangeklaagd voor racisme en seksisme.

Aangezien er veel grote beloften worden gedaan en er steeds niets geleverd wordt begint men ook kritischer te worden over het product zelf. Zo lijken de eerste prototypes niet aan de verwachtingen te voldoen. Daarbij schijnt het apparaat qua omvang gigantisch te zijn, met hulpstukken die aan een broeksriem of in rugzak moeten worden meegenomen. Tot slot is de media sceptisch over de overnames. Magic Leap neemt bedrijven over om technologie waarvan de media verwachtte dat zij die technologie zelf in huis hadden. Hoe dan ook, met de bekende investeerders aan boord en een volgende kapitaalronde in het vooruitzicht lijkt het erop dat de mensen die achter de rookgordijnen van de oprichter kijken er nog vertrouwen in hebben. Wie weet laat Magic Leap ons binnenkort radicaal anders naar de werkelijkheid kijken.