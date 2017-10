Amazon introduceert nieuwe, waterdichte Kindle Oasis reader

Mobile

Hoewel de E-reader nooit zo groot geworden is als verwacht ontstaat er toch een volwassen markt voor. Amazon blijft dan ook inzetten op de ontwikkeling van E-readers en presenteert op 31 oktober 2017 de vernieuwde versie van de Kindle Oasis. Met deze E-reader kan je rustig in bad een boek lezen. Bovendien kan je tegelijk een muziekje luisteren. Ook het design van dit apparaat is onder handen genomen. Zo is er ruimte om hem goed vast te houden zonder je hand over de pagina’s te leggen. Ook zijn het scherm en kleur van de letters zo aangepast dat het lijkt of je een fysiek boek leest.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze E-reader

Het meest opvallende kenmerk is het feit dat deze E-reader waterdicht is. Overigens is die claim feitelijk niet helemaal juist. De E-reader maakt gebruik van zogenaamde IPX-8 technologie. Dit betekent dat de E-reader maximaal zestig minuten waterdicht is op een diepte tot maximaal twee meter. Daarmee is de E-reader natuurlijk prima geschikt om lekker in bad te lezen. Ook in een vochtige omgeving, bijvoorbeeld op vakantie, tijdens een dagje sauna of zakenreis is dit wel een uitkomst. Een gewone E-reader wil nog wel eens sluiting geven door condensvorming.

Een andere mooie toevoeging is Audible. Deze toepassing maakt het mogelijk om een boek niet te lezen maar te beluisteren. Net als voor de e-boeken heeft Amazon voor de luisterboeken een abonnementsservice als verdienmodel ontwikkeld.

Op het gebied van leesgemak heeft Amazon ook een aantal verbeteringen aan de Kindle toegevoegd. Zo is de Kindle erg licht en is het glas zo ontworpen dat er geen spiegeling kan ontstaan. Amazon claimt dat zelfs in volle zon er geen schittering ontstaat. De kleurstelling is ook zo ontwikkelt dat het grijs overkomt alsof je een papieren boek leest. Kortom, met de feestdagen in het vooruitzicht brengt Amazon weer een kadosuggestie voor boekenliefhebbers.