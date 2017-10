Pornhub experimenteert met kunstmatige intelligentie

Business

Als er op een pornosite wat geëxperimenteerd wordt is dat meestal geen nieuws. In dit geval maken we een uitzondering. Het is namelijk inmiddels bekend geworden dat Pornhub aan het experimenteren is met kunstmatige intelligentie. Pornhub is de grootste pornografische site ter wereld die liefst 26 keer per jaar niet bezocht wordt. Om beter aan te sluiten bij de wensen van de klant overweegt men kunstmatige intelligentie (AI). Aangezien die wereld voor u natuurlijk volkomen vreemd is praten wij u even bij.

Hoe zet Pornhub kunstmatige intelligentie in?

Soms zijn de zoekmachines niet specifiek genoeg. Als je op Pornhub een specifiek filmpje wilt zoeken zijn er twee mogelijkheden. De ‘tag’ of de zoekbalk. De tag wordt door de uploader geplaatst. Dat geeft twee problemen. Immers als de tag ‘jonge meid’ gebruikt wordt, dan kan dat voor iemand van 80 een andere betekenis hebben dan voor iemand van 30. Bovendien zijn tags altijd redelijk algemeen.

Mocht je de zoekwoorden gebruiken is er een ander probleem. Immers wie ‘donker haar’ en ‘slank’ als zoekterm invoert en verwacht een slanke dame met donker haar te bekijken kan bijvoorbeeld ook dikke blonde dame vinden die aan de slag gaat met een donkharige slanke heer. Ook een slanke blondine en heer met donker haar zo zo maar kunnen. Bovendien zijn er naast deze twee kenmerken nog tal van voorkeuren te bedenken die een rol kunnen spelen.

Het plan van Pornhub is om op basis van de voorkeuren van bezoekers gerichtere suggesties te brengen. Een ander initiatief is om alle ruim 5 miljoen ge-uploadde films door AI te laten ‘bekijken’. Op basis daarvan kunnen de resultaten nog veel persoonlijker en nauwkeuriger worden gemaakt. Er kan dan zelfs gezocht worden op het decor van de locatie van handelen of op het favoriete standje. Voorlopig gaat Pornhub de AI-toepassing testen bij een beperkt aantal ingeschreven leden. Aan hen wordt steeds gevraagd te beoordelen hoe goed de AI-suggesties passen. Ook op dit gebied is er dus veel van AI te verwachten.