Alternatief voor Bitcoin: Rusland komt met eigen cryptovaluta

Business

Rusland is van plan om een eigen cryptovaluta op de markt te brengen. Daarmee gaat het land steeds verder om grip te krijgen op digitale munten. Vorige week werd namelijk bekend dat Rusland websites gaat blokkeren die de handel in cryptocurrency zoals de Bitcoin toestaan.

Het sluiten van dergelijke websites is een plan van de Russische centrale bank. Een nieuwe digitale munt uitgeven die onder controle staat van de staat komt voort uit de Russische minister van Communicatie. Lokale nieuwsmedia schrijven over de bevestiging van de minister die Nikolay Nikiforov heet.

Werking

De virtuele roebel zal gebruikmaken van de blockchain, zoals cryptovaluta’s eigenlijk altijd doen. Toch zou de technologie niet gebruikt worden voor het minen, maar om meer grip te krijgen op de munt. Rusland krijgt hierdoor de mogelijkheid om de interneteconomie te versterken zonder afhankelijk te zijn van andere landen of beleggers. Dit is enigszins vergelijkbaar met controle op traditioneel geld.

Een digitale roebel kopen zou eenvoudig gaan, al zou er in sommige gevallen een bewijs van herkomst vereist zijn. Een koper moet eventueel 13 procent belasting betalen om witwassen van geld en andere trucs te voorkomen. Het witwassen van geld wordt veelvuldig in verband gebracht met digitale munten.

China

Nikiforov heeft niet bekendgemaakt wanneer de nieuwe cryptovaluta zal lanceren, al kan Rusland volgens de minister niet wachten. Als de eigen munt niet gelanceerd wordt, dan zullen landen in Azië en Europa dat “na twee maanden doen”, aldus Nikiforov. Of deze uitspraak op voorkennis gebaseerd is of op een aanname is niet duidelijk.

Toch bemoeien ook andere landen zich met cryptovaluta. Met name China onderneemt veel actie tegen digitale munten. Zo sloot China medio september eveneens een handelshuis, wat zorgde voor een crash van de Bitcoin. Ook in dit land is men bang dat er witwaspraktijken en handel in illegale goederen aangemoedigd worden door cryptocurrency.