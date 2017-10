Microsoft brengt Symantec-diensten naar Azure

Services

Microsoft migreert 105 diensten van Symantec’s on-premise infrastructuur naar Azure, zo kondigen de bedrijven aan. Mogelijkheden onder de Norton-naam, waaronder beveiligingstelemetrie en geavanceerde tools voor bedreigingsdetectie, komen daardoor naar de clouddienst. Daarnaast ontwikkelden de bedrijven nieuwe cloud-gefocuste applicaties.

Symantec kiest Azure voor zijn zakelijke transformatie vanwege de prestaties, bewegelijkheid en beveiliging van het platform, alsmede het reduceren van uitvoeringsuitgaven die bij on-premise infrastructuur horen. Het beveiligingsbedrijf benadrukt daarbij dat zijn belangrijkste taak het helpen van organisaties, overheden en mensen bij bescherming van belangrijke data waar dan ook is.

De cloud zou een sleutelonderdeel van Symantec zijn om diens strategie voor intern innovatie te versnellen, activiteiten te stroomlijnen en de klanten in het digitale tijdperk te beschermen. Microsoft is volgens het beveiligingsbedrijf een sterke partner geweest en hielp bij het probleemloos uitvoeren van de strategie. Het techbedrijf zou toegewijd zijn om het succes van Symantec te verzekeren.

Stappen

Microsoft bood dus ook hulp bij het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe cloud-gefocuste applicaties, al is het niet specifiek bekend hoe deze samenwerking in elkaar steekt. Ook bij het opzetten van een dashboard kwam hulp, die bedoeld is voor het het bijhouden en rapporteren over de financiële, gebeurtenissen en beveiligingsmetriek behorend bij de hybrid cloud-benadering.

De volgende stap van de samenwerking is het brengen van Symantec’s e-commerce systeem naar Azure. Hierdoor moet het voor klanten makkelijker worden om Norton beveiligingsproducten vanaf de website te kopen. Daarna zal Symantec Microsofts cloud migreren om diensten voor interne teams te ontwikkelen. Onder deze stap vallen Azure Container Services, machine learning en platform as a service.

Vooral Microsoft lijkt door de samenwerking wat extra beveiliging in te kunnen bouwen. Het techbedrijf neemt de laatste tijd wel meer stappen om Azure wat veiliger te maken. Zo werd medio september de functie confidential computing aangekondigd, waarmee gegevens die in gebruik zijn versleuteld worden.