Microsoft komt in november met Surface-muis die focust op ergonomie

Microsoft zal 16 november een nieuwe muis op de markt brengen. Het apparaat krijgt de naam Surface Precision Mouse en lijkt zich door een ergonomisch ontwerp vooral te richten op personen die pc’s de hele dag gebruiken. Onder meer een breed oppervlakte aan de linkerkant voor de duim moet voor extra gebruiksgemak zorgen.

Engadget mocht de muis testen en spreekt over een muis die erg makkelijk in gebruik is. Volgens deze website zal de Surface Precision Mouse perfect samenwerken met de Surface Ergonomic Keyboard. Engadget vergelijkt de aankomende Microsoft-muis met de Logitech MX Master 2S, maar dan met een minder flamboyant ontwerp. Dit product kent op zijn beurt weer een wat zakelijker design.

Instelbare knoppen

Microsoft geeft aan dat het zich richt op gebruikers van de Surface Book 2 en Surface Studio. Deze personen zijn vaak grafische professionals, codeerders, engineers en anderen die accuraat en comfort prefereren. Wat opvalt aan de muis zijn de drie instelbare knoppen aan de linkerkant, iets wat de Surface Arc Mouse bijvoorbeeld niet heeft.

Met de knoppen aan de zijkant kunnen gebruikers klusjes uitvoeren zoals het starten van applicaties. Bovendien kan de muis gekoppeld worden aan drie pc’s tegelijkertijd. Een apparaat dient daarbij te beschikken over Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, macOS of Android. De Surface Precision Mouse werkt met bluetooth of USB, terwijl de batterij drie maanden mee zal gaan totdat er een nieuwe oplaadbeurt vereist is.

Beschikbaarheid

De nieuwe Microsoft-muis zal dus op 16 november in de Verenigde Staten en Canada verschijnen voor een bedrag van 99 dollar. Daarmee is het de duurste uitvoering uit de Surface-lijn. Of er ook een Nederlandse lancering komt, konden we op het moment van schrijven nog niet vinden.