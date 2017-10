Apple zet weer koers naar de medische wereld

Business

Het leek er even op dat Apple haar interesse in de medische wereld wat had terug gebracht. Niets is minder waar. Er zijn allerlei bewegingen merkbaar die erop duiden dat Apple zich een stevige positie in de gezondheids- en lyfestijlwereld sterk wil uitbreiden. De focus loopt van hartritmemeters voor bij het fitnessen tot glucosemeters om eventuele diabetes te meten via de Apple watch. Kortom, “an apple a day might keep the doctor away” zou nu wel eens een andere interpretatie kunnen krijgen. Wij zetten de ontwikkelingen op een rij.

Welke bewegingen maakt Apple in de medische wereld?

Apple heeft lange tijd onderzocht of zij start-up Crossover Health over zou nemen. Uiteindelijk heeft Apple van de overname afgezien. Kijkend naar de activiteiten van Crossover is het sowieso verbazend dat Apple interesse toonde in dit bedrijf. Het bedrijf runt namelijk fysieke gezondheids- en wellness klinieken op bedrijfsterreinen. Hoewel Apple dit niet bevestigt lag haar interesse waarschijnlijk bij de hoogwaardige technische back-end en verwerking van patiëntgegevens.

Apple investeert al langer in verwerking van medische gegevens. Zo kocht zij in 2016 de online gegevensverwerker Gliimpse. Deze start-up verwerkt medische data tot logische en analyseerbare gegevensstromen. Eerder dit jaar sloot Apple een partnership met Healthgorrila om medische data te leveren aan hun platformen Healthkit en Carekit.

Ook is Apple druk doende om zelf meer medische toepassingen te vinden voor haar apparatuur. Een van de ontwikkelingen die daar in het oog springt is de mogelijkheid om glucose te meten via de Apple Watch. Ook andere apps voor de Watch, zoals de hartritmemeter en de ‘stand and breath’ app zijn gericht op de gezonde consument. Apple laat overigens nog weinig los over haar toekomstvisie in de gezondheidssector.

Het is dan ook niet bekend of zij van plan is om net als Crossover fysieke klinieken te beginnen. Sommigen fluisteren dat deze gecombineerd zouden worden met de Apple stores. In ieder geval is wel bekend dat de R&D bugetten stijgen. Ook valt op dat Apple steeds meer topmedici aantrekt. We zijn benieuwd wat er gaat gebeuren en houden u op de hoogte.