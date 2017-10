5,5-inch BlackBerry Motion vanaf november in Nederland te koop

Mobile

Geheel volgens verwachting, komt de BlackBerry Motion ook naar Nederland. De smartphone van het Chinese TCL komt in november naar de Benelux en kost straks 469 euro. De Android-telefoon onderscheidt zich van voorgaande BlackBerry-telefoons, door het ontbreken van een fysiek toetsenbord.

De smartphone werd eerder deze maand officieel onthuld. De BlackBerry Motion beschikt over een 5,5-inch Full-HD display en draait op een Qualcomm Snapdragon 625 processor. De telefoon beschikt over vier gigabyte aan werkgeheugen en heeft 32 gigabyte aan opslaggeheugen. Voor het eerst in de geschiedenis van BlackBerry, is het toestel voorzien van IP67-certificering, waarmee het een water- en stofdicht toestel is.

De Android-telefoon heeft een grote accu met capaciteit van maar liefst 4.000 mAh. Volgens TCL kan de batterij tot wel 32 uur meegaan. Mocht je desondanks zonder stroom komen te zitten, is er ook nog snellaadtechnologie. Daarmee laadt het toestel in veertig minuten tijd op naar 50 procent.

Beveiligingstechnologie

Uiteraard speelt TCL met de BlackBerry Motion ook in op de zakelijke behoefte naar extra beveiliging. De telefoon is voorzien van de Locker-software, waarmee specifieke bestanden versleuteld opgeslagen worden. De gebruiker beschikt daarbij over een speciale map, die enkel met een pincode geopend kan worden.

Als het toestel wordt uitgebracht, is het voorzien van Android 7.1. In de loop van 2018 zal het toestel voorzien worden van Android 8.0 Oreo, en daar bovenop zijn er ook nog zeer regelmatige updates. TCL brengt elke maand een beveiligingsupdate naar het toestel.

De BlackBerry Motion is vanaf volgende week dinsdag te bestellen en zal volgende maand geleverd worden.