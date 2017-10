Adobe onthult plannen met Sensei AI-platform

Apps & Software

Adobe onthulde een jaar geleden zijn Sensei AI platform. Het bedrijf liet toen weten dat het er geen interesse in had om een breed toepasbaar AI-platform te ontwikkelen, maar AI enkel wilde gebruiken om zijn klanten te helpen met de uitvoer van creatieve projecten. Het bedrijf heeft deze week tijdens een keynote meer inzicht gegeven in hoe Sensei geïntegreerd zal worden binnen Adobe-software.

Dat schrijft de site TechCrunch vandaag op basis van een persconferentie die Adobe’s CTO Abhay Parasnis gaf. Adobe heeft volgens hem dankzij zijn vele producten waaronder foto- en videobewerkingssoftware, een breed begrip van wat creatieve professionals nodig hebben. Die kennis wil het gebruiken bij de ontwikkeling van Sensei.

“We hebben decennia ervaring binnen die zeer specifieke domeinen gebruikt – en dat is waar dit een grote rol speelt. Als een van de beste kunstenaars in Photoshop uren besteedt aan het maken van iets, wat zijn dan de dingen die ze doen, en wellicht belangrijker nog, de dingen die ze niet doen? We willen die kennis gebruiken en combineren met de belangrijkste ontwikkelingen in deep learning, zodat de algoritmes partners kunnen worden voor de creatieve professional,” aldus Parasnis.

Toepassing binnen Adobe-producten

Dat klinkt nog vrij vaag, maar gelukkig gaf Adobe ook specifieke voorbeelden van wat mogelijk is straks. Denk aan iemand die honderden beelden gemaakt heeft tijdens een photoshoot voor een poster. De selectie van een foto waarop het onderwerp precies goed op staat, kan lang duren. Sensei zou in de toekomst kunnen helpen daarbij, op basis van eerder gemaakte keuzes.

Daarvoor helpt het dat Sensei – indien ingeschakeld – elke keuze bijhoudt en op basis daarvan een profiel opstelt. Met behulp daarvan weet het precies welke keuzes een gebruiker geneigd is te maken, en kan het helpen om sneller te werken. Een andere interessante ontwikkeling is dat Sensei automatisch bijvoorbeeld een achtergrond van een foto kan uitknippen, waarmee ook veel tijd bespaard wordt.

De bedoeling van Adobe is vooral om de techniek te ontwikkelen als aanvulling op menselijke creativiteit en intelligentie. De bedoeling van het bedrijf is dus niet om machines creatief te maken. Onderdeel van de strategie is overigens ook om Sensei open te stellen voor derden, waarvan de eerste stap genomen is door Sensei beschikbaar te maken binnen de Typekit bibliotheek.