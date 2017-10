IBM en Docker brengen workloads naar de cloud in containers

Services

IBM en Docker gaan samenwerken om bedrijven hun applicaties naar de cloud te laten brengen in containers. Naast het combineren van Docker containers met IBM’s enterprise servers, levert de overeenkomst ook wat andere interessante ontwikkelingen op.

Allereerst is er dus de introductie van de Docker Enterprise Edition voor de IBM Cloud, waarmee bedrijven gesteund worden in het creëren van hun Docker-omgeving. Als aanvulling hierop zullen gecertificeerde IBM-apps ook beschikbaar zijn in de Docker Store. Dit levert ondernemingen meer eenvoud op om IBM’s middleware te gebruiken met containers.

Tijdens de aankondiging zei Jason McGee van IBM’s Cloud Platform dat het bedrijf de laatste jaren samenwerkte met Docker om klanten te laten profiteren van containervoordelen. Sindsdien zijn de twee partijen intensiever gaan samenwerken om de waarde van Docker en diens containerplatform te brengen naar klanten op nieuwe, beveiligde en krachtige manieren. Het maakt daarbij niet uit of de gebruiker draait op de cloud, IBM Systems of een mix van beide, aldus McGee.

Zichtbaarheid voor de klant

De Docker Enterprise Edition is gebouwd voor hybrid cloud-omgevingen, waarbij Docker containers dus gecombineerd worden met IBM’s enterprise servers. Hierdoor kunnen bedrijven hun infrastructuur snel schalen, alsmede containers integreren met IBM’s public cloud-platform en Watson-technologie gebruiken voor het slimmer maken van apps.

McGee geeft aan dat door de samenwerking een verenigde ervaring ontstaan is met single vendor ondersteuning, een uitgebreid cloud-platform en een managed services portfolio die zelfs de meest complexe klantbehoefte kan verwerken. Daaraan voegt hij toe dat de twee bedrijven zullen blijven samenwerken aan enterprise diensten voor het ondersteunen van klanten bij hun transformatie naar de public cloud.

Overigens is dit niet de enige aankondiging die voortkomt uit de DockerCon Europe-conferentie. Zo schreven we eerder al dat Docker Kubernetes zal integreren in zijn platform. De technologie wordt aangeboden als optie naast de eigen Docker Swarm-tool.