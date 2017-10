Netgear lanceert Nighthawk X4S Tri-band wifi-extender met mesh-functionaliteit

Consumer

Netgear kondigt in een persbericht aan zijn lijn wifi-extenders uit te breiden met een nieuw mesh-model. Het gaat om de zogeheten Nighthawk X4S Wall-Plug AC2200 Tri-band WiFi Range Extender. Deze beschikt over de technologieën FastlLane3 en smart roaming (EX7500), waarmee verbeterd bereik en hogere snelheden op verbonden apparaten gerealiseerd moeten worden.

Met FastLane3 kan er gebruikgemaakt worden van NightHawk Mesh-functionaliteiten zoals dezelfde SSID en hetzelfde wachtwoord voor het volledige netwerk zonder vermindering van snelheid. Elk bestaand wifi-netwerk verandert door de technologie in een uitgebreid wifi-systeem, terwijl dode hoeken wegvallen en snelheid omhoog gaat.

De nieuwe extender werkt op elk draadloos thuisnetwerk en breidt de wifi-dekking uit met bijna 100 vierkante meter. Netgear belooft daarbij installatie met één druk op de knop. Door de interne antenne wil het bedrijf bereik in alle hoeken realiseren en traagheidsproblemen oplossen. Met het koppelen van meerdere exemplaren aan elkaar kan er verder uitgebreid worden.

Een andere technische eigenschap die Netgear aanstipt is smart roaming. Hiermee maakt elk device automatisch verbinding met het meest robuuste wifi-signaal, dus 5GHz of 2.4GHz. Op iedere plek zal daardoor de best mogelijke streamingresultaten getoond worden, zo schrijft het bedrijf.

Verdere specificaties

Verder haalt het apparaat wifi-snelheden tot 2Gbps en beschikt het over een quad-core processor. De processor moet zorgen voor betere prestaties, betere 4K-streaming en gamen zonder vertraging. Er zijn vier interne antennes voor het bereik aanwezig. Een wifi-app voor Android zal voor optimalisaties van netwerkstatus, signaalsterkte en opsporen van storingen zorgen.

Netgear geeft aan dat er nu twee wifi-extenders die het netwerk een flinke boost geven aangeboden worden, zonder dat bestaande apparatuur vervangen hoeft te worden. De enige keuze die daarbij gemaakt hoeft te worden is tussen de stekker- (EX7500) of de bureauversie (EX800). Door deze toe te voegen aan het netwerk moet eenvoudig snelheid, bereik en prestaties voor alle apparaten in het hele huis verbeteren, concludeert Netgear.