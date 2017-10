Nutanix: Zorgen over kosten en integratie bij stap naar cloud van invloed op strategie

Services

Bedrijven blijken bij de stap naar de cloud zorgen te hebben over de integratie, totale kosten voor eigendom en veiligheid. Dat toont onderzoek van Nutanix uitgevoerd door Quocirca aan. Deze zorgen zijn van invloed op de inzet van cloud binnen sommige organisaties. Slechts twaalf procent blijkt een cloud first strategie toe te passen.

Bijna een derde van de bedrijven downscalet de stap naar de cloud. Nutanix waarschuwt voor generalisaties: organisaties zijn nog steeds in het proces van het verplaatsen van bepaalde workloads naar bepaalde types cloud-omgevingen en dat is niet een een full-scale migratie.

Van de respondenten, in totaal 400 IT-bestuurders uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland, geeft 39 procent aan dat hun bedrijf daadwerkelijk de verwachtingen van snel leveren of nieuwe functionaliteiten behorend bij de stap naar de cloud haalde. Acht procent zag dat juist helemaal niet gebeuren.

Uitdaging

Deelnemers gaven vaak aan dat veranderingen in integratie kunnen zorgen voor het toepassen van de cloud. De meest geliefde optie is API automatisering voor de integratie van verschillende platforms. Daarna volgen groter gemak bij het verplaatsen van workloads en intelligente automatisering van workload management

In een reactie laat Nutanix weten dat cloudplatforms veel kansen bieden, maar dat er nog het één en ander moet gebeuren. De toekomst van hybrid cloud zal volgens het bedrijf afhankelijk zijn van meer gemak bij het toepassen van oplossingen die workloads naadloos tussen meerdere platforms kunnen doorgeven

Onderzoeken

Het is niet zo heel gek dat Nutanix onderzoek liet doen naar de adoptie van cloud. Het bedrijf richt zich immers veel op de cloud. Anderzijds verschijnen er tegenwoordig vaker onderzoeken die zich focussen op de cloud. Zo kwam Gartner recentelijk met cijfers die aantonen dat de public cloud-markt in 2017 meer dan 260 miljard dollar waard is. In 2020 zal er volgens het onderzoeksbureau een waarde van 411,4 miljard dollar te zien zijn.