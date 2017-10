Google onderzoekt verhalen over ingebrande schermen Pixel 2 XL

Mobile

OLED-schermen zijn er veel beter toe in staat kleuren weer te geven dan hun lcd-broertjes. Maar er is een keerzijde: als een object lange tijd in beeld te zien is, kan dat inbranden. Om die reden laat Samsung bijvoorbeeld de thuisknop automatisch verdwijnen op zijn OLED-toestellen. Helaas lijkt het erop dat Google die lijn niet gevolgd heeft en melden recensenten nu dat objecten op de schermen inbranden.

Diverse Amerikaanse technologiesites kregen een Pixel 2 XL geleverd om er een recensie van te schrijven. Een aantal van die sites melden nu dat de menubalk die onder in beeld te zien is, snel ingebrand raakt. Zo plaatste de site Android Central een foto op Twitter die laat zien hoe slecht het scherm er al uit ziet. Dat terwijl redacteur Alex Dobie, die het bericht plaatste, de telefoon pas een week in gebruik had.

That's some pretty wild OLED burn-in on the Pixel 2 XL after maybe 7 days of full-time use pic.twitter.com/EPJTs6D0Kg — Alex Dobie (@alexdobie) October 22, 2017

Maar niet alleen Android Central meldt het, ook The Verge en 9to5Google heeft met soortgelijke problemen te maken, al zeggen zij dat hun telefoons er minder slecht aan toe zijn.

Google doet onderzoek

Google liet in een reactie op de verhalen het volgende weten:

The Pixel 2 XL screen has been designed with an advanced POLED technology, including QHD+ resolution, wide color gamut, and high contrast ratio for natural and beautiful colors and renderings. We put all of our products through extensive quality testing before launch and in the manufacturing of every unit. We are actively investigating this report.

Kortom: het bedrijf doet onderzoek naar de zaak, maar benadrukt fijntjes dat er gebruik gemaakt wordt van de nieuwste technologie en meest rigoureuze proeven. Problemen zouden er dus niet moeten zijn. Het zou dan ook kunnen dat er iets anders aan de hand is met de toestellen. Sommige OLED-schermen hebben het probleem dat beelden simpelweg een tijdje blijven hangen. Door verschillende dingen te doen met een toestel, verdwijnen die beelden vanzelf. Wat er precies aan de hand is, weten we dus nog niet.

Google Pixel 2 en Pixel 2 XL

Google presenteerde de Pixel 2 en Pixel 2 XL op 5 oktober. De kleine smartphone heeft een 5-inch scherm en de grote een 6-inch. Beide toestellen draaien op een Qualcomm Snapdragon 835-processor die geklokt is op 2,35 GHz. Ook beschikken beide varianten over 4 gigabyte aan werkgeheugen en 64 tot 128 gigabyte aan opslaggeheugen.

De Pixel 2 kost in Europa 799 euro en de Pixel 2 XL gaat voor 939 euro over de toonbank. Of en wanneer de toestellen naar Nederland komen is nog niet bekend.