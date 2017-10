Rackspace stopt met kortingen op hosting van open-source projecten

Business

Rackspace gaat stoppen met het aanbieden van kortingen op het hosten van open-source projecten. Dat geldt overigens alleen voor nieuwe klanten en niet voor projecten die al draaien op het platform. Het nieuws is naar buiten gebracht door één van de klanten die gebruikmaakt van de OSS-hosting.

Eric Holscher, directeur van de Python Foundation en mede-oprichter van Read the Docs en Write the Docs, publiceerde de aankondiging namelijk op Twitter. Op het sociale medium schrijft hij dat het erop lijkt dat Rackspace stopt met het OSS-hostingprogramma. Hij bedankt voor het hosten van Read the Docs door de jaren heen en sluit af met #fundoss.

Daarna kreeg Holscher een bericht van Rackspace waarin het bedrijf schrijft dat het annuleren van open source discount (OSS) alleen gaat gelden voor nieuwe klanten. In de e-mail verontschuldigt het bedrijf zich voor de verwarring die ontstond door de aankondiging. Rackspace geeft aan toegewijd te zijn aan de open-source technologie en er naar uit te kijken Holscher en zijn project verder te ondersteunen.

Beëindiging

Het bedrijf biedt ontwikkelaars van open-source software kortingen in de hoop dat de community kiest voor Rackspace-hosting in plaatst van concurrerende diensten. Dat lijkt te werken, aangezien er de afgelopen drie jaar goedkopere cloud infrastructuur aan meer dan 100 startups geleverd is. Rackspace geeft dan ook aan trots te zijn zijn steentje bijgedragen te hebben aan het succes van sommige bedrijven.

Het is niet bekend waarom er precies gestopt wordt met het aanbieden van kortingen, al is er al wel een datum genoemd. In de eerste e-mail wordt namelijk 31 december geschreven. In een reactie op het Twitter-bericht beweert een gebruiker dat de tweede e-mail duidt op het feit dat mensen geïrriteerd raakten door de aankondiging. De twee e-mails verschillen namelijk van elkaar en dat lijkt erop dat Rackspace van gedachte wisselde. Hieronder vind je de betreffende e-mails.

E-mail één

Looks like @rackspace is ending their OSS hosting program. Thanks for hosting @readthedocs for all these years! #fundoss pic.twitter.com/3Aof5dUNJ3 — Eric Holscher (@ericholscher) October 17, 2017

E-mail twee