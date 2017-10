Mozilla werkt aan gecombineerd framework voor ontwikkeling AR en VR-toepassingen

Apps & Software

Ondanks dat het praktisch nut van augmented en virtual reality nog een beetje tegenvalt, lijkt het potentieel van de technologieën nog altijd erg groot. Dat kan deels gerealiseerd worden door het makkelijker te maken om software voor de uiteenlopende apparaten te ontwikkelen en dat kan weer middels een gemeenschappelijke standaard. Precies daar werkt Mozilla nu aan.

Het is gewoonlijk vrij ingewikkeld om iets voor het internet te ontwikkelen, dat tegelijkertijd geschikt is voor de desktop, voor mobiele apparaten en voor mixed reality. Als die technieken meer moeten aanslaan, moeten ze ook makkelijker in gebruik worden. Om die reden ontwikkelt Mozilla een gecombineerd framework dat ontwikkelaars van gestandaardiseerde tools voorziet.

Gemeenschappelijke taal

Mozilla werkte al eens met Google en anderen aan de WebVR API. Sinds vorig jaar kunnen browsers daarmee VR-ervaringen bouwen en lanceren, zonder dat het al te ingewikkeld wordt. Nu moet er een opvolger komen, in de vorm van WebXR. Dat zal overigens niet de definitieve naam worden, maar de ontwikkeling van de standaard is in elk geval in volle gang.

WebXR dient dus als opvolger op de WebVR-standaard en beschikt over een soortgelijke functionaliteit. Het is daarmee eenvoudiger om sites geschikt te maken voor alle soorten browse-ervaringen. Maar wat Mozilla betreft, moet het dus makkelijker worden om technologie ook voor AR-toepassingen te ontwikkelen. Dat houdt in dat er een gemeenschappelijke taal geschreven moet worden om concepten eenvoudig te kunnen implementeren in ARCore, ARKit, Hololens en andere platformen.

Ontwikkeling zonder Google

Waar Mozilla samen met Google de WebVR-standaard bouwde, is Google in dit project geen partnerbedrijf. Tegelijk merkt Mozilla in een bericht tegenover de site TechCrunch op: “we hebben gesprekken gevoerd met de mensen van Google, over hoe je AR-ideeën op het internet kan implementeren en hen feedback gegeven over wat ze met hun WebAR-voorbeelden gedaan hebben en zorgen ervoor dat onze WebXR javascript bibliotheek ook in hun apps werkt, zodat ontwikkelaars alle apps die ze willen kunnen gebruiken om te experimenteren met deze nieuwe technologie.”

Helemaal zeker van de toekomst van WebXR is Mozilla overigens niet. De software is in elk geval niet bedoeld om WebVR te vervangen en het lijkt erop dat men overweegt om daar uiteindelijk simpelweg op voort te bouwen, zodat AR-toepassingen daar ook in mogelijk worden. Dan zouden de WebXR-vernieuwingen dus simpelweg in WebVR ingepast kunnen worden.