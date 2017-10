Microsoft voegt Intel Skylake-processoren toe aan Azure

Services

Microsoft heeft de Intel Skylake-processoren toegevoegd aan Azure, waarmee het gebruikers die veeleisende workloads willen verwerken ondersteunt. In de aankondiging geeft de techgigant aan dat door de ondersteuning een verdubbeling in prestatieverbetering voor vector processing workloads te zien is bij zowel enkele- als dubbele precision floating point operations.

Er is binnen Azure een groeiende vraag naar grote berekeningen voor financieel modelleren, wetenschappelijke analyses, genomica, geothermische visualisatie en deep learning te zien. Door kosteneffectieve en goede hardware te leveren wil Microsoft helpen bij deze “wereld veranderende” workloads. Met Fv2 belooft het bedrijf de snelste CPU-aangedreven berekeningen gebaseerd op de Intel Xeon Scalable-processor te leveren.

De Fv2-instances draaien op de Intel Xeon Platinum 8168-processor met een snelheid van 2,7 GHz tot 3,7 GHz. Dat is meer dan Google realiseerde met de implementatie van Skylake. Dat bedrijf haalt namelijk een maximum van 2,0 GHz. Amazon Web Services blijft nu als enige van de grote drie partijen over zonder Skylake-CPU’s voor zijn Fv2-virtual machines, al is er wel de intentie om ze toe te voegen.

Verschillende formaten

Microsoft biedt de Fv2-VM’s in zeven formaten aan, waarbij de kleinste optie twee vCPU’s heeft. Het geheugen ligt daarbij op vier GB en de lokale SSD op 16 GB. De grootste mogelijkheid is er één met 72 vCPU’s, 114 GB geheugen en 576 GB SSD. De opties zijn te vinden in een tabel die Microsoft publiceerde.

Verder valt in de aankondiging te lezen dat de formaten Azure premium storage ondersteunen, evenals versnelde netwerkmogelijkheden voor de hoogste doorvoer van cloud en lage VM naar VM latentie. De techgigant noemt Fv2 de perfecte oplossing voor de intensieve workloads door de prestaties en prijsratio.

Alle formaten zijn per direct beschikbaar voor de regio’s West US 2, West Europe en East US. Microsoft belooft dat beschikbaarheid voor Southeast Asia spoedig volgt. Het bedrijf sluit af met de mededeling ernaar uit te kijken wat de gebruikers met de nieuwe formaten zullen doen.