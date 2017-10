Overgrote meerderheid Nederlandse bedrijven heeft ICT-infrastructuur niet op orde

Business

Maar liefst 85 procent van de Nederlandse bedrijven blijkt de ICT-infrastructuur niet up-to-date te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek dat deze zomer werd uitgevoerd naar verschillende aspecten van de ICT-infrastructuur. Die is vaak niet goed up-to-date of zelfs helemaal niet aangepast op de wat modernere eisen.

Het onderzoek werd in juni uitgevoerd door Schneider Electric. In het kader daarvan werd gekeken naar 590 Nederlandse bedrijven. Van hen had toen dus maar liefst 85 procent de ICT-infrastructuur niet op orde. Dat is een zorgelijke constatering, aangezien 65 procent van het rekenwerk plaatsvindt in bedrijfseigen datacenters. De risico’s en kosten zouden veel lager kunnen als men hier iets aan zou doen.

Infrastructuur niet op orde

De verbeteringen die behaald kunnen worden zijn volgens het onderzoek erg breed. Zo blijkt dat 35 procent van de bedrijven de rekencapaciteit van eigen servers naar de cloud verplaatst hebben. Maar de bekabeling, dimensionering van de koeling en noodstroomvoorziening zijn dan weer niet aangepast.

Dat zorgt voor een inefficiënte belasting en onnodig hoge onderhoudskosten. Dat zien we bijvoorbeeld terug in servicecontracten die niet flexibel zijn. Zo kan het dat een bedrijf te hoge kosten betaalt voor een servicecontract op basis van het actuele gebruik van het datacenter. Of het service level is te laag voor de bedrijfskritische applicaties die later zijn toegevoegd.

Inspelen op de vraag

Afgezien van serviceplekken, is de ICT-infrastructuur in kantoorgebouwen vaak ook niet ingericht op het toenemend aantal flexplekken. Werknemers hebben bijvoorbeeld een sterk wifi-signaal nodig, en snelle internettoegang voor toepassingen die in de cloud draaien. Veel bedrijven kunnen ook op dat vlak winst behalen en daarmee onnodige irritaties en improductiviteit flink verminderen.

Het is dan ook van belang om het actuele ICT-gebruik te toetsen aan de aangelegde ICT-infrastructuur. Om dit inzichtelijk te maken hebben Schneider Electric en Elite partner XICT een tool ontwikkeld om de actualiteitsfactor te berekenen. De uitkomst hiervan geeft een indicatie of de infrastructuur up-to-date is. Tijdens de Data & Cloud Expo wordt de tool officieel gepresenteerd.