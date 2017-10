OutSystems verkozen tot marktleider low-code platformen voor AD&D professionals

Apps & Software

OutSystems is door een rapport van Forrester aangewezen als marktleider in low-code platformen voor application development and delivery (AD&D) professionals. In het persbericht schrijft OutSystems dat dit het vijfde rapport in de laatste 18 maanden is waarin het bedrijf gekenmerkt wordt als leider in de markt voor low-code applicatieontwikkeling.

De schrijvers van het Forrester-rapport stellen dat OutSystems sterk is op alle fronten. De claim van OutSystems dat het “voor de vijfde keer op rij marktleider in low-code platformen” is, komt voort uit eerdere rapporten over low-code development, mobile low-code development, mobile application development platforms en high-producten application platform as a service.

Over de nieuwe prestatie zeggen de auteurs van het Forrester-rapport dat de tools waarmee het platform professionele development-teams ondersteunt uitmuntend zijn. Ze noemen het compleet wat betreft de mogelijkheden voor applicatie- en portfoliobeheer, platform- en beveiligingsbeheer, management van ontwikkelprocessen, probleemoplossing en prestatiemanagement.

Volgens het rapport dragen de sterke punten bij aan de snelle groei van OutSystems en de uitbreiding van de klantenkring. Er werden 13 leveranciers in het onderzoek opgenomen en OutSystems wist in vier categorieën het hoogste te scoren. Die categorieën zijn: product-/dienstverleningsvisie, commercieel model, mogelijkheden voor de implementatie en beveiliging van applicaties en declaratieve tools voor platform- en applicatiebeheer.

Praktijkvoorbeeld

OutSystems haalt aan dat Deloitte en Prudential de kracht van het platform tijdens een congres bevestigden. Zij presenteerden een applicatie die kunstmatige intelligentie en IoT-technologie inzet voor geautomatiseerde risicoanalyse. Het bedrijf citeert dan ook Deloitte om aan te geven waartoe zijn platformen in staat zijn.

Deloitte geeft aan dat het op zoek was naar een platform voor de ondersteuning van een zo breed mogelijk scala aan uses cases. OutSystems zou daarbij de verwachtingen overtroffen hebben. Applicaties werden bijvoorbeeld sneller dan gepland ontwikkeld. OutSystems zou bij Deloitte zelfs gezorgd hebben voor grote veranderingen binnen de organisatie.