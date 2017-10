Google ondersteunt nu add-ons van derden in Gmail

Apps & Software

Google maakt het vandaag mogelijk voor derde partijen om add-ons te lanceren naar Gmail. De extensies staan je bijvoorbeeld toe om diensten als Asana, DocuSign, Trello, Wrike en vele anderen direct in je inbox te gebruiken. Surfen naar verschillende websites is dan minder noodzakelijk.

De functie werd afgelopen maart tijdens de I/O-ontwikkelaarsconferentie aangekondigd. Toentertijd verkeerde de nieuwe feature in de previewfase, maar sindsdien heeft Google samengewerkt met een hele reeks bedrijven om de functie te kunnen doorontwikkelen. Dat leidt ertoe dat er nu een hele rits aan partners is waarvan de dienst nu ook binnen Gmail gebruikt kan worden.

Eerste toevoegingen

Onder de partners bevinden zich Asana, Dialpad, DocuSign (binnenkort beschikbaar), Hire (van Google), Intuit QuickBooks, ProsperWorks, RingCentral, Smartsheet, Streak, Trello en Wrike. Uit het lijstje blijkt meteen wat Google voor ogen heeft met de add-ons voor Gmail: het gaat vooral om diensten die de productiviteit van de gebruiker flink moeten verhogen en op de een of andere manier al een koppeling met e-mails hadden.

Medeoprichter Justin Rosenstein van Asana vertelde de site TechCrunch dat klanten op deze manier makkelijker taken van externe e-mails naar de dienst moet laten brengen. Het staat gebruikers van Asana ook toe meer details over taken te zien, die voorkomen in e-mails die ze direct via Asana of van andere gebruikers ontvangen. Iets soortgelijks zou gelden voor andere integraties. Zo laat Trello je e-mails direct omzetten in taken en kan je met RingCentral direct bellen en sms’en vanuit de inbox.

Dat soort toevoegingen zijn dus inderdaad vooral gericht op productiviteit en het verzamelen van zoveel mogelijk functionaliteiten op één plek. Het is mogelijk om binnen de G Suite Marketplace de verschillende diensten te bekijken en selecteren. Ook kan je als je ontwikkelaar bent nu beginnen met het bouwen van eigen add-ons voor je organisaties.