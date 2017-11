Microsoft lijkt ook hardware te gaan verkopen in Windows 10 appstore

Business

Kortgeleden veranderde Microsoft de naam van de Windows 10-appstore naar de Microsoft Store. Toen vroegen velen zich al af waar die naamsverandering vandaan kwam. Zou het bedrijf de appwinkel veranderen in een plek waar ook hardware verkocht kon worden? Daar lijkt het nu wel op.

Walking Cat, iemand die regelmatig in de code van software duikt, heeft een verborgen “Shop Surface” sectie gevonden in de broncode van de Microsoft Store app. Ondanks dat het onderdeel nog niet voor de gewone gebruiker zichtbaar is, vond Walking Cat daar al diverse hardware-producten van Microsoft, waaronder de Surface PC’s en bijbehorende accessoires.

Zelf bezoeken

Het is niet heel ingewikkeld om de pagina alvast te bezoeken. Daarvoor hoef je enkel de command prompt te openen binnen Windows 10 en daarna de volgende regel code in te voeren. De functie opent daarmee meteen de pagina, waarmee je meteen kan zien welke Surface-producten straks allemaal te koop zijn binnen de Microsoft Store.

ms-windows-store://navigatetopage/?PageName=ShopSurface

Als de verandering inderdaad doorgevoerd wordt, is dat een stap richting een toekomst waarin Microsoft al zijn producten, zowel hardware als software, gecentraliseerd aanbiedt. Mocht je niet zelf naar de site willen surfen, maar wel een preview willen: hieronder is te zien hoe het Shop Surface gedeelte uit de toekomstige Microsoft Store eruit zal zien.