Advertorial: Oukitel Mix 2 is een goedkope, nagenoeg schermrandloze smartphone

Mobile

In smartphoneland is het op dit moment in de mode om de schermranden zo smal mogelijk te maken. Steeds meer fabrikanten komen met dergelijke ontwerpen, waaronder het Chinese Oukitel. Dat brengt met de Oukitel Mix 2 een krachtige smartphone met nagenoeg randloos design uit.

De Oukitel Mix 2 is een 6-inch smartphone met een resolutie van 2160 bij 1080 pixels. Deze kost op GearBest tijdelijk maar 99,99 dollar als je de couponcode $99MIX2 invoert. Let wel op: het gaat daarbij enkel om de eerste dertig toestellen die verkocht worden.

Specificaties Oukitel Mix 2

De Oukitel Mix 2 beschikt over een MediaTek-processor met acht rekenkernen. De processor heeft zes gigabyte aan werkgeheugen en het apparaat bevat een opslagcapaciteit van 64 gigabyte. Mocht dat niet genoeg zijn, is er nog ruimte voor een microSD-kaart waarmee dat eventueel uitgebreid kan worden.

Interessant is dat de smartphone ook een dubbele camera aan de achterkant heeft. Er is allereerst een 21-megapixelsensor en een 2-megapixelsensor. De gecombineerde beelden zouden voor mooie foto’s onder donkere omstandigheden moeten zorgen. Afgezien daarvan is er nog een selfiecamera die plaatjes met 13 megapixels knipt.

De Oukitel Mix 2 beschikt over een accu met capaciteit van maar liefst 4080 mAh. Verder heeft het apparaat interessant genoeg wel een 3,5mm-aansluiting en is er ondersteuning voor twee simkaarten. Het apparaat draait op Android 7.0 Nougat en wordt verkocht in het zwart en in het blauw.