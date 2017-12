Ruckus Wireless kondigt nieuwe serie switches aan, de ICX 7650

Networking

Ruckus Wireless laat aan Techzine weten over de aankomende ICX 7650-serie. Om te kunnen voldoen aan huidige en toekomstige netwerkvereisten als de inzet van high-density 802.11ac/802.11ax wifi, komen de switches naar eigen zeggen met hoge performance, flexibele schaalbaarheid en vereenvoudigd beheer voor middelgrote en grote netwerken.

Daarmee moeten de switches ook voldoen aan vereisten als UHD-videostreaming en line rate encryptie. De Ruckus ICX 7650 is geschikt voor 100 Gigabit Ethernet en beschikt over In-Service Software Upgrade (ISSU) voor verhoogde beschikbaarheid in een stapel (stack). De apparaten kennen tot 90 watt (IEEE 802.3bt ready) PoE-voeding per poort. Dubbele hot-swappable voedingen en ventilatoren moeten voor extra robuustheid zorgen.

De ICX 7650 heeft vaste 40 Gigabit en 100 Gigabit Ethernet poorten die als uplink of doorschakelpoort gebruikt kunnen worden. Modulaire uplinks die van 10 naar 100 gigabit kunnen schalen beloven te voldoen aan de behoefte van extra bandbreedte. Onder meer functionaliteiten als campusstructuur en stapelmogelijkheden moeten de switches geschikt maken voor klanten die actief zijn in markten waar behoefte is aan ruime bandbreedtes, zoals onderwijs, horeca, lokale overheid en het mkb.

Modellen en beschikbaarheid

Er vallen drie nieuwe modellen onder de ICX 7650-serie. Ruckus Wireless somt de verschillende switches als volgt op:

De ICX 7650-48ZP access switch biedt 24 Multi-Gigabit (IEEE 802.3bz) Ethernetpoorten die ook 90 watt PoE (IEEE 802.3bt ready) ondersteunen en 24 poorten Gigabit Ethernet die PoE+ ondersteunen.

De ICX 7650-48F core/aggregation switch biedt een hoog performance platform met maximaal vierentwintig 10G en vierentwintig 1G glasvezelpoorten met de hoogwaardige L3-features van een grote centrale switch en 256-bit MACsec line rate encryptie.

De ICX 7650-48P kan flexibel ingezet worden in meerdere beheerconstructies – als een stack van maximaal twaalf switches, geschakeld over afstanden tot wel tien km, of in één omgeving met volop plug&play gemak zonder concessies te doen aan veiligheid en schaalbaarheid.

Het is de bedoeling dat de ICX 7650-serie in het eerste kwartaal van 2018 verschijnt. In het persbericht noemt Ruckus Wireless geen prijzen, terwijl een zoekopdracht ook niet direct duidelijkheid schept.